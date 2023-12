Você é pobre? Descubra como o Brasil classifica a pobreza hoje

A pobreza é um fenômeno complexo que pode ser definido de várias maneiras. De forma geral, pode-se dizer que uma pessoa é pobre quando não tem condições de suprir suas necessidades básicas, como alimentação, moradia, saúde e educação.

Existem várias definições de pobreza, cada uma com sua própria metodologia e critérios. Uma das definições mais aceitas é a da linha de pobreza. A linha de pobreza é um valor monetário que representa o mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de uma pessoa ou família.

No Brasil, a linha de pobreza é definida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A métrica do IBGE é calculada com base em um conjunto de despesas, como alimentação, habitação, vestuário, transporte, educação e saúde.

Entenda como é medida e classificada a pobreza no Brasil e no mundo. Veja se você pode ser considerado pobre.

Como o IBGE calcula a pobreza

O IBGE também calcula a linha de extrema pobreza. A linha de extrema pobreza é um valor monetário que representa o mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de uma pessoa ou família em situação de extrema privação.

Para mensurar a pobreza, o IBGE realiza a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). A PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar que coleta informações sobre as condições de vida das famílias brasileiras.

A PNAD Contínua calcula a proporção de pessoas que vivem abaixo da linha de pobreza. Essa proporção é chamada de taxa de pobreza.

Veja também: Assalto a 140 km/h em rodovia é nova modalidade do crime; entenda

Taxa de pobreza no Brasil

De acordo com a PNAD Contínua, a taxa de pobreza no Brasil era de 11,8% em 2022. Isso significa que, em 2022, 22,8 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza no Brasil.

A taxa de pobreza no Brasil vem caindo nos últimos anos. Em 2012, a taxa de pobreza era de 25,7%.

A pobreza no Brasil

A pobreza no Brasil é um fenômeno complexo que tem causas diversas. Algumas das principais causas da pobreza no Brasil são:

Desigualdade de renda: o Brasil é um país altamente desigual, com uma pequena parcela da população concentrando a maior parte da riqueza.

Informalidade no mercado de trabalho: o Brasil tem um alto nível de informalidade no mercado de trabalho, o que dificulta o acesso a direitos trabalhistas e sociais.

Educação precária: a educação no Brasil ainda é precária, o que dificulta o acesso a melhores oportunidades de trabalho e renda.

Veja também: Benefício de R$ 7,2 mil do governo em 2024: seu CPF está na lista?

Como reduzir a pobreza

Para reduzir a pobreza no Brasil, é necessário atacar as causas desse fenômeno. Algumas das medidas que podem ser adotadas para reduzir a pobreza são:

Reduzir a desigualdade de renda: isso pode ser feito por meio de políticas públicas que promovam a redistribuição de renda, como o aumento do salário mínimo e a taxação de rendas mais altas.

Criar mais empregos formais: isso pode ser feito por meio de políticas públicas que incentivem o investimento e a geração de empregos, como a redução de impostos para empresas e a qualificação da mão de obra.

Melhorar a qualidade da educação: isso pode ser feito por meio de investimentos na educação básica e superior, além de políticas públicas que incentivem a permanência dos alunos na escola.

Como saber se você é pobre?

Como analisado, a definição para isso é bastante subjetiva. No entanto, famílias com renda per capita inferior a R$ 219 estão classificadas como pobres no Brasil.

Porém, para muitos analistas, se todo o seu salário é destinado a pagar contas e dividas, você também está na pobreza. Basta um pequeno abalo para passar por necessidades básicas na vida.

A pobreza é um fenômeno complexo que tem causas diversas. Para reduzi-la no Brasil, é necessário atacar as causas desse fenômeno por meio de políticas públicas que promovam a igualdade de renda, a criação de empregos formais e a melhoria da qualidade da educação.