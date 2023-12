Atenção! PIX do Nubank com problemas hoje; clientes reclamam

O Pix é o sistema de pagamento instantâneo mais utilizado no Brasil, com mais de 1 bilhão de transações realizadas em um único dia. Por isso, é natural que os usuários fiquem preocupados quando o Pix está indisponível.

Nesta quarta-feira (13), o aplicativo do Nubank apresentou instabilidade, e os usuários relataram problemas ao realizar transações via Pix. O banco informou que identificou uma “oscilação do Pix” e já trabalha para resolver a situação.

Enquanto isso, o que fazer se o seu banco estiver com problemas no Pix?

Atenção! Os usuários reclamam que o sistema de pagamentos por Pix do nubank está fora do ar; veja o que fazer.

O que fazer se o Pix estiver indisponível no meu banco?

A primeira coisa a fazer é verificar se o problema é generalizado ou se está restrito ao seu banco. Você pode fazer isso consultando sites como o Downdetector, que registra reclamações de usuários sobre falhas e inoperabilidades em serviços online.

Se o problema for generalizado, é provável que o banco esteja trabalhando para resolvê-lo o mais rápido possível. Nesse caso, você pode aguardar pacientemente.

No entanto, se o problema for restrito ao seu banco, você pode tentar as seguintes alternativas:

Tente realizar a transação em outro dia ou horário. Às vezes, os problemas com o Pix são temporários e são resolvidos em algumas horas.

Tente realizar a transação por outro meio de pagamento. Se o Pix estiver indisponível, você pode tentar realizar a transação por outro meio de pagamento, como o TED ou o DOC.

Entre em contato com o seu banco. Se você não conseguir resolver o problema por conta própria, você pode entrar em contato com o seu banco para obter ajuda.

Comentários:

Nubank "pix fora de ar" como me sinto pic.twitter.com/R7xDMct0ly — Kauã Memes  (@Kaulzando) December 13, 2023

@nubank porque eu não tô conseguindo fazer pix's ????? — Maddison Carlˢᶜᶜᵖ◼◻ (@Madsoncarvalho6) December 13, 2023

pix do nubank fora do ar que ódiooooooo



não dá pra enviar nem receber e eu preciso receber 🙃 pic.twitter.com/NLXweegzKu — dra.belle 🏹 (@isabellefts_) December 13, 2023

Como fazer estorno de PIX pelo Nubank

Se você enviar um Pix para alguém e depois se arrepender, você pode solicitar um estorno. O Nubank oferece essa opção para seus clientes.

Para fazer um estorno de PIX pelo Nubank, siga os seguintes passos:

Acesse o aplicativo do Nubank. Toque em “Pix”. Toque em “Meus Pix”. Toque no Pix que você deseja estornar. Toque em “Estorno”. Insira o valor que você deseja estornar. Toque em “Continuar”. Confirme o estorno.

O valor do Pix será estornado instantaneamente para a conta da pessoa que o recebeu.

O Pix é um sistema de pagamento seguro e confiável. No entanto, como qualquer sistema, ele pode apresentar problemas. Se você se deparar com um problema com o Pix, siga as dicas acima para resolvê-lo o mais rápido possível.

