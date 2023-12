FGTS bloqueado: faça isso para sacar o dinheiro

Ouviu falar em saldo bloqueado do FGTS e imediatamente começou a suar frio? Calma, existem alguns passos simples que você pode seguir para solucionar essa situação e voltar a ter acesso ao seu suado dinheiro. Pra começar, entender o que significa ter o FGTS bloqueado é o primeiro passo para resolver o problema.

O saldo do FGTS bloqueado indica que o dinheiro existente no fundo não está disponível para ser movimentado ou sacado. Na realidade, existem regulamentações sobre quando e por quê esse recurso pode ser acessado. Normalmente, o valor pode ser retirado em ocasiões como demissão sem justa causa, saque-aniversário, calamidade pública, aposentadoria e doenças graves, para citar alguns exemplos. Mas por que o saldo poderia estar bloqueado?

O bloqueio do FGTS pode ocorrer por diversos motivos. Entenda mais sobre. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Razões para o bloqueio do FGTS

Existem algumas razões principais que podem levar ao bloqueio do FGTS. Elas incluem empréstimo consignado, inscrição para saque-aniversário, bloqueio judicial e irregularidade nos dados pessoais. Entender em qual dessas situações você se encontra é o primeiro passo para liberar o acesso ao seu dinheiro.

Empréstimo: Algumas instituições financeiras oferecem empréstimos utilizando o FGTS como garantia. Se você optou por esse tipo de empréstimo, provavelmente seu FGTS está bloqueado até que o débito seja quitado. Saque-aniversário: O saque-aniversário é uma opção de saque que permite ao trabalhador retirar uma parte do FGTS todo ano, no mês do seu aniversário. No entanto, optar por essa modalidade implica o bloqueio do saldo total em caso de demissão sem justa causa. Bloqueio judicial: Em casos de processos judiciais, o juiz pode determinar o bloqueio do FGTS até que a situação seja resolvida. Irregularidade nos dados pessoais: Dados desatualizados ou incorretos também podem levar ao bloqueio da conta. Isso ocorre porque a Caixa precisa confirmar que a conta pertence realmente a você.

Desbloqueando e sacando seu FGTS

Se você identificou o motivo do bloqueio do seu FGTS, está na hora de agir para desbloqueá-lo. O procedimento para desbloqueio e saque tende a variar dependendo da origem do bloqueio.

Para empréstimos, regularize a situação do débito junto à instituição financeira. No caso do saque-aniversário, se deseja voltar ao regime anterior, você pode solicitar a mudança, porém, haverá um período de carência antes de poder sacar novamente na demissão sem justa causa.

Se o bloqueio for judicial, a solução passa pela resolução do processo jurídico que levou ao bloqueio. Agora, se o problema for uma irregularidade nos dados pessoais, atualize seu cadastro junto à Caixa Econômica Federal o quanto antes.

Agora é com você!

Resolver um saldo bloqueado de FGTS pode parecer uma grande dor de cabeça, mas com as informações certas e um pouco de paciência, é possível lidar com a situação. O importante é identificar o problema e tomar as medidas cabíveis para resolver o bloqueio.

Lembre-se de que o FGTS é um direito seu enquanto trabalhador. Manter-se informado sobre o status do seu fundo e como acessá-lo quando necessário é crucial. Esperamos que as informações apresentadas aqui o auxiliem nesse processo. Boa sorte!

