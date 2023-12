Google revela os assuntos mais pesquisados em 2023 no Brasil

O Google Trends é uma ferramenta que permite visualizar as tendências de pesquisa no mundo todo. A partir dos dados coletados pela ferramenta, é possível identificar os temas que mais chamaram a atenção das pessoas em um determinado período.

Existem algumas curiosidades sobre os temas mais pesquisados no Google em 2023. Veja a lista que a empresa divulgou recentemente.

No Brasil, em 2023, os temas mais pesquisados foram:

Notícias: a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as eleições presidenciais brasileiras e a pandemia de Covid-19 foram os temas mais pesquisados na categoria de notícias.

a série "Round 6", a música "As It Was", do cantor Harry Styles, e o filme "Top Gun: Maverick" foram os assuntos mais pesquisados na categoria de cultura.

a inflação, a taxa de juros e o dólar foram os temas mais pesquisados na categoria de economia.

a pandemia de Covid-19, a dengue e a gripe foram os temas mais pesquisados na categoria de saúde.

o Metaverso, a criptomoeda e o 5G foram os temas mais pesquisados na categoria de tecnologia.

A seguir, apresentamos algumas curiosidades sobre esses temas:

Notícias na pesquisa do Google

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia foi o tema mais pesquisado no Brasil em 2023. As buscas sobre o assunto começaram a aumentar em fevereiro, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

As eleições presidenciais brasileiras foram o segundo tema mais pesquisado no Brasil em 2023. As buscas sobre o assunto começaram a aumentar em agosto, quando os candidatos começaram a oficializar suas candidaturas.

A pandemia de Covid-19 foi o terceiro tema mais pesquisado no Brasil em 2023. As buscas sobre o assunto começaram a diminuir em 2023, mas ainda são relevantes.

Cultura

A série “Round 6”, da Netflix, foi a série mais pesquisada no Brasil em 2023. A série, que é sul-coreana, conta a história de um grupo de pessoas que participam de um jogo mortal por dinheiro.

A música “As It Was”, do cantor Harry Styles, foi a música mais pesquisada no Brasil em 2023. A música, que é do álbum “Harry’s House”, é uma das mais tocadas no mundo.

O filme “Top Gun: Maverick”, estrelado por Tom Cruise, foi o filme mais pesquisado no Brasil em 2023. O filme, que é a sequência do filme “Top Gun”, de 1986, foi um sucesso de bilheteria.

Economia

A inflação foi o tema econômico mais pesquisado no Brasil em 2023. A inflação no Brasil atingiu 11,89% em 2022, o maior índice desde 2003.

A taxa de juros foi o segundo tema econômico mais pesquisado no Brasil em 2023. O Banco Central do Brasil elevou a taxa Selic, a taxa básica de juros, para 10,75% ao ano, em um esforço para controlar a inflação.

O dólar foi o terceiro tema econômico mais pesquisado no Brasil em 2023. O dólar atingiu a marca de R$ 5,70 em 2023, o maior valor desde 2002.

Saúde

A pandemia de Covid-19 foi o tema de saúde mais pesquisado no Brasil em 2023. A pandemia, que começou em 2020, ainda é uma preocupação para as pessoas.

A dengue foi o segundo tema de saúde mais pesquisado no Brasil em 2023. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e é endêmica no Brasil.

A gripe foi o terceiro tema de saúde mais pesquisado no Brasil em 2023. A gripe é uma doença respiratória causada pelo vírus influenza e é comum no inverno.

Tecnologia

O Metaverso foi o tema de tecnologia mais pesquisado no Brasil em 2023. O Metaverso é um mundo virtual que ainda está em desenvolvimento, mas que tem potencial para revolucionar a maneira como as pessoas interagem com a tecnologia.

A curiosidade sobre o Metaverso é que ele é um conceito amplo que pode ser definido de várias maneiras. No entanto, de forma geral, o Metaverso pode ser entendido como um espaço virtual compartilhado, em que as pessoas podem interagir entre si e com objetos digitais.

O Metaverso ainda está em desenvolvimento, mas já existem algumas empresas que estão investindo no conceito. A Meta, por exemplo, a empresa que criou o Facebook, investiu US$ 10 bilhões no Metaverso em 2022.

A criptomoeda foi o segundo tema de tecnologia mais pesquisado no Brasil em 2023. As criptomoedas são moedas digitais que não são emitidas por governos.

A curiosidade sobre as criptomoedas é que elas são um investimento de alto risco. O valor das criptomoedas pode variar significativamente em um curto período de tempo.

Em 2023, o valor do Bitcoin, a criptomoeda mais popular, chegou a atingir a marca de US$ 68.789, o que representa um aumento de mais de 1.000% em relação ao valor do início de 2020. No entanto, o valor do Bitcoin também caiu significativamente ao longo do ano, chegando a atingir a marca de US$ 20.000 em junho.

O 5G foi o terceiro tema de tecnologia mais pesquisado no Brasil em 2023. O 5G é a quinta geração de tecnologia de telefonia celular.

A curiosidade sobre o 5G é que ele oferece velocidades de internet até 100 vezes mais rápidas do que o 4G. Isso significa que o 5G pode permitir a transmissão de vídeos em alta definição, jogos online sem lag e outras aplicações que exigem muita largura de banda.

O 5G ainda está em fase de implantação no Brasil, mas já está disponível em algumas cidades. A expectativa é que o 5G esteja disponível em todo o país até 2025.

Google reflete o que foi destaque no Brasil e no mundo

Os temas mais pesquisados no Google em 2023 refletem os principais acontecimentos do ano, tanto no Brasil quanto no mundo. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, as eleições presidenciais brasileiras e a pandemia de Covid-19 foram os assuntos que mais chamaram a atenção das pessoas.

Além desses temas, a cultura, a economia, a saúde e a tecnologia também foram temas relevantes em 2023. A série “Round 6”, a música “As It Was”, o filme “Top Gun: Maverick”, a inflação, a taxa de juros, o dólar, a pandemia de Covid-19, a dengue e a gripe foram os assuntos mais pesquisados nas respectivas categorias.

Esses dados mostram que as pessoas estão interessadas em acompanhar os principais acontecimentos do mundo e em aprender sobre novas tecnologias e tendências.