Nubank anuncia emprego! Vagas remotas e presenciais; confira como participar

O Nubank, uma das fintechs mais inovadoras e de maior destaque no Brasil, está expandindo seu time! Conhecida por sua revolução no setor financeiro e por oferecer um cartão de crédito sem anuidade com processo todo digital, a empresa anuncia a abertura de novas vagas de emprego. Estas oportunidades abrangem perfis profissionais variados e incluem posições tanto presenciais quanto remotas, mostrando a versatilidade e a abertura da empresa para diversos talentos.

O Nubank está oferecendo vagas para diversas posições. (Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiasdamanha.com.br)

Expansão e Inclusão: As Vagas Disponíveis no Nubank

Regulatory Solutions Supervisor (Vaga Afirmativa para Mulheres): Esta posição é um grande passo em direção à inclusão e empoderamento feminino no setor financeiro. A profissional selecionada atuará tanto do escritório em São Paulo quanto em regime de home office. Experiência prévia em gestão de pessoas, acompanhamento de ciclos de performance e desenvolvimento de carreira são essenciais para esta vaga.

Engenheira de Software (Exclusiva para Pessoas com Deficiência): O Nubank também mostra seu compromisso com a inclusão de pessoas com deficiência. A candidata ideal para esta vaga precisa ter prática em linguagens de programação para backend, experiência com frameworks de desenvolvimento de backend e familiaridade com práticas ágeis. O domínio do inglês é um diferencial, mas não obrigatório.

Engenheiro Sênior de Análise de Dados: Para a posição de Senior Analytics Engineer, é indispensável ter ao menos 5 anos de experiência em engenharia de dados, especialmente em contextos de complexidade e/ou escala, e com o uso de big data. Habilidade para redigir queries em SQL, experiência com programação em qualquer linguagem (Python, R, Scala, etc.) e aptidão para liderar projetos de dados de maneira autônoma são requisitos chave.

Veja também: Multa milionária do Nubank aos clientes é verdade? Tem gente que diz ter recebido R$ 4 mil

Como se Inscrever nas Vagas do Nubank?

Para candidatar-se às vagas oferecidas pelo Nubank, os interessados devem acessar o site oficial de carreiras da empresa, no link boards.greenhouse.io/nubank?gh_src=db220a771 . Lá, você encontrará todas as informações detalhadas sobre cada vaga, incluindo requisitos, responsabilidades e benefícios. O processo de candidatura é inteiramente online.

Após selecionar a vaga desejada, preencha o formulário de inscrição com suas informações pessoais e profissionais, anexe seu currículo e, se necessário, outras documentações solicitadas pela vaga. O Nubank valoriza a diversidade e a inclusão, então não deixe de mencionar quaisquer experiências ou qualidades únicas que possa trazer para a equipe.

Estas oportunidades no Nubank são ideais para quem busca uma carreira em uma das empresas mais inovadoras no cenário financeiro global. As vagas não apenas oferecem um ambiente de trabalho estimulante e desafiador, mas também refletem o compromisso da empresa com a inclusão e a diversidade. Se você tem paixão por tecnologia e finanças, e deseja trabalhar em um ambiente dinâmico e inovador, estas vagas são a sua chance de fazer parte da revolução do Nubank.

Inovação Além das Vagas: O Nucoin

Além das vagas, o Nubank traz uma inovação no campo das criptomoedas com o Nucoin, um programa de benefícios baseado em token que oferece aos clientes vantagens como cashbacks. Esta iniciativa é um exemplo do compromisso do Nubank com a inovação e a melhoria contínua de seus serviços.

Veja também: Em quais situações o Nubank liga para os clientes?