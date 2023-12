Bolsa Família não caiu no Caixa Tem? O motivo está aqui

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda do governo federal que beneficia famílias de baixa renda. O valor do benefício é pago mensalmente, sempre no último dia útil do mês. No entanto, alguns beneficiários podem ter problemas para receber o pagamento, como o valor não cair na conta.

O valor do Bolsa Família não caiu na sua conta em dezembro? Entenda o que pode ter acontecido e saiba o que fazer.

Quais são os possíveis motivos?

Existem alguns possíveis motivos para o valor do Bolsa Família não cair na conta. Os mais comuns são:

Erro no cadastro: o cadastro do beneficiário pode estar incompleto ou com informações incorretas. Isso pode acontecer, por exemplo, se o beneficiário mudou de endereço ou de número de telefone e não atualizou o cadastro.

Problemas técnicos: o sistema do Bolsa Família pode apresentar problemas técnicos, o que pode atrasar ou impedir o pagamento do benefício.

Suspensão do benefício: o benefício pode ser suspenso por diversos motivos, como a falta de atualização do cadastro, o não comparecimento às reuniões do programa ou a recusa em participar de atividades socioeducativas.

O que fazer se o valor do Bolsa Família não cair na conta?

Se o valor do Bolsa Família não cair na sua conta, você deve entrar em contato com a Caixa Econômica Federal pelo telefone 111 ou pelo site da Caixa. Você também pode se dirigir a uma agência da Caixa.

Ao entrar em contato com a Caixa, você deve informar o número do seu NIS (Número de Identificação Social), o nome completo e o número da conta bancária. A Caixa irá verificar o motivo do não pagamento e adotar as medidas necessárias para regularizar a situação.

Orientações da Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal publicou uma série de orientações para os beneficiários do Bolsa Família que estão com problemas para receber o pagamento. As orientações são as seguintes:

Verifique se o seu cadastro está atualizado: você pode verificar o seu cadastro no site da Caixa ou pelo aplicativo Caixa Tem.

Confira se o seu número de telefone está correto: o número de telefone é usado para enviar mensagens de texto com informações sobre o pagamento do Bolsa Família.

Verifique se você está com débitos em atraso: o beneficiário que tem débitos em atraso com a Caixa pode ter o benefício suspenso.

Aguarde até o dia 22 de dezembro: o pagamento do Bolsa Família de dezembro de 2023 será realizado até o dia 22 de dezembro.

Acesse também o site do governo: gov.br.

Se o valor do Bolsa Família não cair na sua conta, é importante entrar em contato com a Caixa Econômica Federal para verificar o motivo do problema. A Caixa irá adotar as medidas necessárias para regularizar a situação.

