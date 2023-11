Desde a sua implementação, o Pix tem sido a modalidade preferida de todos os brasileiros que buscam realizar transações financeiras de forma rápida e simples. No entanto, a ferramenta de transferência instantânea ainda não fornece a opção de cancelamento do processo, o que só pode ser revertido, atualmente, pela fintech Nubank. Entenda mais detalhes sobre o recurso, logo abaixo.

Agendou Pix no Nubank? Veja como cancelar. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Recurso exclusivo do roxinho

Entre as funcionalidades do aplicativo Nubank, uma certamente ganhou destaque recentemente, ao oferece a possibilidade de desfazer um Pix agendado com apenas alguns toques.

Essa ferramenta permite reverter transferências programadas, seja para transações recorrentes mensais ou aquelas marcadas para ocorrerem pontualmente. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda melhor como realizar o cancelamento da transação.

Passo a passo para cancelar um Pix agendado

Antes de prosseguir, é importante ressaltar que ambos os métodos apresentados visam o cancelamento de Pix agendados. Caso a transação já tenha sido efetuada, não será possível reverter o processo por meio das funções nativas do aplicativo Nubank.

Abra o app do Nubank em seu dispositivo móvel; Na tela principal, clique no ícone com uma seta para a direita, proporcionando acesso às opções da conta; Desça a tela até encontrar a opção “Histórico”; Na sequência, clique em “Cancelar Pix Programado”; Caso esteja certo sobre o cancelamento, pressione o botão vermelho; Aguarde até que a mensagem de cancelamento apareça na tela; Pronto, o Pix agendado foi cancelado com sucesso e não será mais realizado.

Cancelamento pelo assistente de pagamentos

Abra o aplicativo oficial do Nubank em seu smartphone; Na tela principal da sua conta, selecione a opção “Área Pix”; O Assistente de Pagamentos informará sobre a quantidade de Pix programados. Toque na opção; Deslize a tela até encontrar a opção “Programados” e selecione-a; A opção mudará para o Pix agendado. Selecione-o; Todas as informações referentes ao Pix programado, como destinatário, valor e data, serão exibidas; Para cancelar, clique no ícone de uma lixeira na parte superior da tela, à direita; Em seguida, clique em “Cancelar Pix Programado” para confirmar a ação; Pronto, o Pix programado foi cancelado com sucesso e não ocorrerá na data agendada.

Agora, com base nessas instruções, você pode desfazer Pix agendados sem preocupações. Facilidade e agilidade para gerenciar suas transações financeiras no Nubank.

