Em parceria com a Granito, o banco Inter anunciou que já está disponível para clientes tanto pessoa física quanto pessoa jurídica das duas empresas, uma novidade que promete facilitar as transações financeiras do dia a dia. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e entenda todos os detalhes sobre a novidade e suas respectivas vantagens.

Nova função exclusiva do banco Inter; já testou? — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novidades a caminho

O Banco Inter e a Granito inovaram ao lançar uma solução de “Tap on Phone” com a tecnologia proprietária da empresa de meios de pagamento.

Tecnologia por aproximação em transações até R$ 200

A função, agora habilitada para celulares Android 10 ou com versão superior e que possuam a tecnologia NFC, permite realizar transações de até R$ 200 com cartões de crédito das três principais bandeiras: Visa, Mastercard e Elo.

Importante ressaltar que os cartões devem ser compatíveis com a tecnologia de pagamento por aproximação.

A inovação não para por aí. Além de aceitar pagamentos via carteiras digitais como Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay, a funcionalidade também se estende para o uso em celular e relógio inteligente.

Acesso descomplicado e sem custos iniciais

O serviço no celular não impõe custos iniciais aos usuários, seguindo a política de taxas do mercado, conforme afirmado pelo banco. Para desfrutar dessa facilidade, basta que o cliente faça o cadastro no aplicativo do Inter. As transações acontecem de maneira intuitiva, diretamente pelo aplicativo do banco.

Essa iniciativa chama a atenção como uma solução prática e eficiente para os clientes, incorporando tecnologia de ponta ao cotidiano financeiro.

Banco Inter Oferece Bônus de R$ 200 através do “Vida + Crédito”

Em busca de uma solução que alia segurança financeira e benefícios no cartão de crédito? O Banco Inter apresenta o “Vida + Crédito”, uma proposta inovadora que oferece aos clientes a oportunidade de receber um adicional de R$ 200 no limite do cartão.

Processo simples pelo aplicativo do banco

Para adquirir esse benefício, os usuários podem realizar todo o processo de forma descomplicada através do aplicativo do banco, disponível para Android e iOS.

Com alguns cliques, é possível escolher o valor da cobertura, variando entre R$ 20 mil e R$ 150 mil. Após aprovação, os clientes passam a desfrutar não apenas dos benefícios do seguro, mas também do adicional no cartão de crédito.

Entendendo o seguro de vida do Banco Inter

O seguro de vida do Banco Inter vai além da tradicional cobertura em casos de falecimento, invalidez e internação. Ele oferece assistência ampla, incluindo a cobertura funeral para familiares, com valores assegurados de até R$ 6 mil, proporcionando suporte em momentos sensíveis.

Mais tranquilidade com mensalidade acessível

Para garantir essa tranquilidade financeira, os clientes podem aderir ao “Vida + Crédito” com uma mensalidade a partir de R$ 6,51. Além disso, há a chance de concorrer a sorteios de R$ 5 mil, tornando o seguro não apenas uma proteção, mas também uma oportunidade.

O Banco Inter também possibilita a inclusão de cônjuge e filhos na cobertura do seguro, com uma taxa mensal adicional de apenas R$ 2,50. Assim, toda a família pode contar com proteção em situações delicadas, como funerais.

Pedágio simplificado: comparativo entre Tags Nubank e Inter

O Brasil conta com 400 praças de pedágio, e para facilitar a vida dos motoristas, diversas instituições oferecem tags para pagamento. Duas opções notáveis são as oferecidas pelos bancos digitais Nubank e Inter. Vamos analisar as vantagens de cada uma, logo abaixo.

Tag Nubank: “NuTag” em parceria com “Taggy”

O Nubank disponibiliza aos seus clientes o “Nubank Ultravioleta”, uma tag em parceria com a “Taggy”, também conhecida como “NuTag”.

Esta opção possui diversas vantagens, como a isenção de taxas mensais e despesas de envio, além de poder ser usada em estacionamentos. As tarifas de pedágio são automaticamente lançadas na fatura do cartão Ultravioleta, e a tag oferece suporte 24/7 para solucionar problemas dos clientes.

Inter Tag: parceria com “Greenpass”

Já o Inter, em colaboração com a “Greenpass”, oferece a “Inter Tag”, que se destaca por estar disponível para todos os clientes do banco.

Além de ser usada em estacionamentos de shoppings e edifícios comerciais cadastrados, ela se apresenta como uma das opções mais acessíveis do mercado, com um custo de aquisição de R$ 25,00 e uma mensalidade de R$ 5,00.

Embora a tag do Nubank tenha mais vantagens em termos de gratuidade, ela está restrita aos clientes Nubank Ultravioleta. Por outro lado, a Inter Tag está disponível para todos os clientes do banco digital, embora tenha custos associados.

Portanto, é essencial que os usuários ponderem cuidadosamente as vantagens de cada uma, levando em consideração sua rotina e necessidades, para evitar trocas frequentes de tags no futuro. A escolha deve ser baseada nos critérios que melhor se adequam ao cotidiano de cada motorista.

