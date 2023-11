Estas são as 10 profissões mais estressantes do planeta

Provavelmente você já deve ter se deparado com listas que destacam as profissões mais respeitadas e com mais alta remuneração ao redor do mundo. No entanto, dentro das mesmas áreas profissionais, também estão os colaboradores com mais alto índice de estresse no planeta. Acompanhe a leitura, logo abaixo, e conheça as 10 profissões consideradas as mais estressantes atualmente.

Não é para todos

Trabalhar na área que nos apaixona é uma fonte significativa de satisfação, mas até mesmo as paixões podem se tornar desafiadoras diante da agitação da vida profissional.

A rotina acelerada e os desafios diários podem transformar até a profissão dos sonhos em uma fonte de estresse. Diante desse cenário, a escolha de uma carreira alinhada não apenas com interesses, mas também com a capacidade de lidar com os inevitáveis desafios, é crucial.

Siga a leitura abaixo e conheça as áreas profissionais mais estressantes do planeta.

As 10 profissões mais estressantes do mundo

Uma pesquisa conduzida pelo Instituto SWNS, a pedido de uma empresa irlandesa, explorou as experiências de cerca de 3000 profissionais, identificando as profissões com a maior carga de estresse.

Os resultados oferecem insights valiosos para aqueles indecisos sobre seu caminho profissional. Confira as 10 profissões mais estressantes do mundo, reveladas por essa pesquisa, logo abaixo.

Médico



Ter que lidar com a complexidade da vida todos os dias torna a carreira médica uma jornada de alto estresse. A responsabilidade de tratar pacientes, encontrar tratamentos adequados e diagnosticar desconfortos exige dedicação extrema. A pressão constante e as decisões cruciais tornam essa profissão desafiadora.

Engenheiro



A diversidade de tarefas na engenharia implica uma responsabilidade e estresse consideráveis. No campo da engenharia civil, por exemplo, os profissionais enfrentam pressões contínuas, preparados para enfrentar imprevistos durante o progresso das obras.



A necessidade de precisão e prontidão para resolver problemas introduz um grau adicional de desafio.

Operador de Telemarketing



A ocupação de operador de telemarketing é reconhecida pela sua complexidade e níveis intensos de estresse. Gerenciar interações com pessoas, frequentemente em momentos inoportunos, e lidar com extensas horas de reclamações tornam a rotina desafiadora.



A pressão constante para atender às expectativas do cliente acrescenta um peso emocional à jornada diária.

Professor



O papel do professor vai além da transmissão de conhecimento; exige paciência para lidar com a diversidade de ritmos de aprendizado dos alunos.



Para esses profissionais, especialmente ao final de um ano letivo, a rotina pode ser um desafio, incluindo preparação de aulas, correção de provas e gestão de tarefas. O desgaste emocional associado à educação torna essa profissão uma das mais estressantes.

Profissional de TI



A área de Tecnologia da Informação (TI) surge como uma carreira em contínuo desenvolvimento, porém, a escassez de profissionais qualificados gera um ambiente desafiador.



As questões recorrentes na área demandam que os profissionais assumam diversas responsabilidades para suprir as lacunas na mão de obra. O ritmo acelerado e a constante demanda posicionam a profissão de TI como uma das mais desafiadoras nos dias atuais.

Operário



Trabalhar em uma fábrica, independentemente do setor, impõe desafios significativos. Os profissionais dessa área enfrentam longas horas de trabalho, frequentemente sem folgas, para atender às demandas de produção. O ambiente de constante pressão aumenta um fator estressante à rotina desses profissionais.

Coordenador de Recursos Humanos



As responsabilidades do coordenador de Recursos Humanos são intrincadas, abrangendo a tomada de decisões desafiadoras, como contratações e demissões, independentemente dos laços pessoais.



A responsabilidade pela gestão do capital humano da empresa traz consigo desafios emocionais e profissionais, tornando esta uma profissão exigente.

Líder Religioso



Líderes religiosos, independentemente da fé, desempenham um papel vital na sociedade. Lidar com a orientação espiritual de muitos fiéis, fornecer conselhos e, em alguns casos, influenciar decisões governamentais, torna essa carreira significativamente desafiadora. A falta de uma rotina previsível adiciona uma camada extra de estresse ao líder religioso.

Gerente Financeiro



A gestão direta do dinheiro de uma empresa coloca o gerente financeiro em um ambiente de trabalho naturalmente estressante.



Além de equilibrar livros, fechamentos e relatórios financeiros, esses profissionais enfrentam a responsabilidade de organizar todas as transações financeiras, tornando esta uma carreira desafiadora.

Gerente de Operações



No cenário de uma fábrica, o papel do gerente de operações é agravado pela responsabilidade intensa. Além de supervisionar a linha de produção em busca de erros, esses profissionais enfrentam uma variedade de tarefas desafiadoras.



A pressão constante para manter as operações eficientes torna essa carreira particularmente estressante.

Como lidar com o estresse do trabalho?

A pressão no ambiente profissional é uma realidade que todos enfrentamos em algum momento da carreira. A urgência de prazos, as expectativas dos colegas e a necessidade constante de desempenhar bem as tarefas podem transformar o dia a dia em um campo de batalha emocional.

No entanto, a boa notícia é que existem maneiras eficazes de lidar com essa pressão e transformar o estresse em uma ferramenta produtiva.

1. Evitar o pânico

Sob pressão, é comum entrar em pânico, o que pode resultar em erros e irritabilidade. Respirar profundamente e manter a calma são passos cruciais para evitar a agitação e manter a clareza mental.

2. Organizar as tarefas

Com a mente mais tranquila, a organização se torna uma aliada valiosa. Criar uma lista de tarefas priorizadas ajuda a manter o foco nas atividades mais urgentes, evitando o aumento do estresse causado por tarefas complexas no topo da lista.

3. Faça uma coisa por vez

Tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo em momentos de pressão pode resultar em falta de realização e aumento das chances de erros. Manter o foco em uma tarefa por vez, mesmo em situações urgentes, contribui para uma execução mais eficiente.

Aceite o que não se pode controlar

Aceitar que nem sempre podemos mudar a situação imediatamente é uma maneira eficaz de manter a calma. Concentrar-se no que é possível fazer no momento, sem antecipar as consequências, ajuda a evitar o pânico crescente.

Busque o autoconhecimento

Conhecer a si mesmo é fundamental para otimizar a eficiência no trabalho. Entender suas preferências, ritmo e método de trabalho permite uma abordagem personalizada, reduzindo as chances de erros e imprevistos.

Praticar reações sob pressão

O autoconhecimento também pode ser utilizado para praticar como reagir à pressão. Identificar fatores estressantes, visualizar-se lidando bem com eles e praticar mentalmente essas situações pode preparar emocionalmente para enfrentar desafios.

Peça ajuda quando necessário

Não hesite em pedir ajuda quando sentir necessidade. Solicitar uma extensão de prazo ou apoio de colegas não é sinal de fraqueza, mas sim de inteligência emocional.

Se a pressão persistir, considerar a busca de orientação profissional, como a de um psicólogo, pode ser uma estratégia valiosa para preservar a saúde mental e física.

Lidar com a pressão de maneira eficaz não apenas melhora o desempenho profissional, mas também contribui para um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado.

