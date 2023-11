PIS/Pasep ano-base 2022: calendário liberado? Confira

Boa notícia — o PIS/Pasep referente ao ano de 2022 já está saindo do forno. Milhões de brasileiros poderão usufruir de todos os benefícios oriundos do abono salarial. Entretanto — é válido ficar atento quanto a um pequeno detalhe envolvendo os repasses. Veja abaixo todos os detalhes sobre o benefício.

PISPasep ano-base 2022 calendário liberado Confira | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

PIS/Pasep 2022 será liberado?

Sim! O Governo Federal já oficializou a liberação do PIS/Pasep 2022 para ser pago neste próximo ano. O calendário oficial ainda não foi divulgado — mas será lançado para o público brevemente — antes do fim do ano.

Trata-se de um benefício voltado para os trabalhadores brasileiros. Lembrando que desde a pandemia de 2019 — os pagamentos foram retardados; em razão do pagamento do Auxílio Emergencial.

Entretanto, mesmo com o calendário atrasado; os pagamentos começaram a serem feitos. Neste ano de 2023, o pagamento teve como ano base 2021. Já o próximo ano — terá como ano base o ano de 2022.

Logo — os trabalhadores de 2023 só irão receber os respectivos abonos no ano de 2025. Haja vista que tudo depende do calendário oficial do Governo Federal. O valor do abono de 2024 já está quase sendo divulgado, mas já há rumores de que será acima dos R$ 1.400. Haja vista que o benefício possui como base o valor do salário mínimo vigente.

Valor do abono salarial é revelado

O valor do abono salarial já foi revelado — será de acordo com o salário mínimo de 2024. Rumores já estão tramitando de que o salário mínimo do ano de 2024 será de R$ 1.421. Por mais que não haja nada confirmado, já é possível ter uma base. Para o trabalhador receber o valor total do salário mínimo referente ao PIS/Pasep — ele precisa ter trabalhado todos os meses do ano de 2022.

Entretanto — é válido ressaltar que o valor será de acordo com o proporcional trabalhado. Caso ele tenha trabalhado apenas seis meses — irá receber somente 50% do valor do salário mínimo.

O cálculo é bem simples: basta dividir o valor do salário mínimo vigente por 12 e desse modo multiplicar o resultado pela quantidade de meses trabalhados. O saque pode ser feito na Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil — depende da conta salário e modalidade de trabalho.

Ademais — basta aguardar as datas de pagamentos e no caso do saque na agência — é necessário verificar todos os documentos necessários. Como RG, CPF, etc.

