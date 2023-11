Todos os anos milhões de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficam aguardando as datas referentes ao 13° salário. Haja vista que é o momento que eles recebem 01 salário mínimo a mais. Entretanto — para este ano de 2023 pode ter uma surpresa maravilhosa para muitos. Veja abaixo todos os detalhes.

14º salário do INSS veja como é feito o cálculo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Novo benefício é discutido

Há alguns meses está sendo discutido entre os parlamentares brasileiros a liberação do 14° salário. O intuito deste benefício a ser liberado é para reduzir os impactos oriundos da pandemia na vida dos brasileiros.

Entretanto — um outro detalhe está sendo visto. Trata-se do benefício voltado para as pessoas que estão afastadas por algum motivo de doença ou semelhante — na qual terão a possibilidade de recebimento do novo salário.

Este novo salário é um adicional do 13° salário — sendo com valores diferentes. Se o 13° salário é equivalente a 01 salário mínimo, o novo salário teria uma contagem um pouco distinta.

O respectivo valor deveria cair diretamente na conta do beneficiário — de maneira automática. Entretanto, nem tudo é tão simples quanto parece. Haja vista que ainda há um grande embate acerca dos valores e datas de liberação.

Por mais que isto esteja previsto desde o meio do ano, ainda não se sabe ao certo a data que será liberado para os brasileiros. Portanto — tudo indica que ainda não será neste ano de 2023 e talvez nem em 2024; haja vista que nem todos os parlamentares estão de acordo.

Além disso — afirmam que há pautas mais importantes a serem discutidas. Como é o caso de assuntos envolvendo o Bolsa Família ou outros benefícios sociais voltados para os brasileiros que vivem sob baixa renda.

Afinal, qual será o valor do 14° salário?

O valor do 14° salário será diferente. Enquanto o 13° salário paga o equivalente ao salário do beneficiário — o 14° terá uma estimativa de valor totalmente diferente.

A fim de não ter muitos gastos oriundos dos cofres do Governo Federal — o novo salário será pago aos brasileiros com base no valor do salário mínimo. Portanto — os beneficiários que forem contemplados; irão receber 01 salário mínimo.

Aos que recebem mais de 01 salário mínimo, hão de receber o proporcional aos recebimento atual. Lembrando que o teto deste novo salário será de até 02 salários mínimos vigentes. Com base neste ano de 2023, será de aproximadamente R$ 2.600. Entretanto — pelo que tudo indica, só será liberado no próximo ano.

Portanto — é válido ressaltar que dessa maneira os valores que serão pagos deverão ser um pouco maiores. Ademais — basta aguardar as demais informações acerca deste novo benefício e verificar quais serão as datas de pagamentos e beneficiários alcançados.

