Black Friday: como não cair em golpes nas compras de 2023

Não é de hoje que os brasileiros aguardam ansiosamente a Black Friday para conseguirem comprar itens a preço de banana. Entretanto — neste período é importante ter muito cuidado. O intuito é realizar um bom negócio e não o contrário. Veja abaixo algumas dicas para não cair em golpes nas compras de 2023 na Black Friday.

Compare os preços

É importante comparar os preços dos itens em diferentes lojas virtuais e físicas. A fim de verificar se realmente os itens possuem descontos significantes ou não. Nem sempre uma loja oferece os reais descontos dignos de Black Friday.

Portanto — é importante comparar o preço de um produto da mesma marca em várias lojas. E claro — realizar a compra na que estiver com o melhor custo-benefício. Haja vista que tudo depende de vários fatores envolvendo o preço final do produto.

Ofertas relâmpagos

Nada melhor do que aguardar por ofertas relâmpagos em sites. De semelhante modo ao que acontece com lojas como a Shopee ou Shein — na Black Friday algumas lojas possuem as chamadas “Ofertas relâmpagos”. Logo — é uma oportunidade de conseguir comprar itens com muito mais descontos ainda.

É importante escolher um site como Amazon ou Mercado Livre — e ficar aguardando o produto ter o seu preço reduzido. Neste momento — é a chamada oferta relâmpago. Geralmente há uma quantidade limitada de itens.

Formas de pagamentos

Muitos estabelecimentos dão muito mais descontos quando a compra na Black Friday é feita no Pix ou em espécie. Portanto — indagar se há ou não descontos dependendo da forma de pagamentos é de suma importância para conseguir aquele desconto extra.

Caso não haja descontos relevantes dependendo da forma de pagamento — o recomendado é realizar a compra da melhor maneira visando realmente o lado do cliente. Haja vista que tudo depende de vários fatores significantes.

Portanto — a forma de pagamento é muito importante durante a compra. Além disso — quando o pagamento for através do cartão de crédito, sempre pedir o comprovante e verificar o valor pago no aplicativo para evitar golpes.

Conclusão

Portanto, para se dar bem na Black Friday é importante se importar realmente com os descontos e acima de tudo ter muito cuidado com os golpes envolvendo cartão de crédito, falso Pix, etc. Tudo envolve uma série de fatores. E para conseguir comprar itens realmente a preço de Black Friday é necessário pesquisar bastante e correr atrás. E sempre apostar na pesquisa presencial.

Por mais que as lojas virtuais estejam bombando, mas é sempre bom conferir o produto de perto para verificar sua qualidade. Logo, dependendo do tipo do produto e outros aspectos: vale bastante os passos a serem dados até chegar a loja e verificar os itens. Todo cuidado é pouco.

