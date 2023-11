Como pedir a quitação da sua dívida de até R$ 20 mil pelo Desenrola

Um dos programas de maior relevância do governo federal tem sido o Desenrola Brasil, criado com o intuito de renegociar as dívidas dos brasileiros e enfim desnegativar seus nomes dos serviços de proteção ao crédito. Neste mês, o programa de renegociação entra em uma nova fase, abrangendo valores de até R$ 20 mil. Saiba mais detalhes sobre como participar, logo abaixo.

Programa Desenrola Brasil entra em nova fase e renegocia dívidas de até R$ 20 mil. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Limpe o seu nome

O Desenrola Brasil, um dos principais programas criados recentemente no país, está em pleno funcionamento desde julho, oferecendo a oportunidade para milhões de brasileiros renegociarem suas dívidas de diversos valores.

Em parceria com o Serasa Experian e envolvendo diversos bancos e instituições financeiras, a iniciativa visa reduzir o número de cidadãos em situação de inadimplência.

Neste ano, o Serasa revelou que o Brasil contava com mais de 70 milhões de pessoas endividadas, o que motivou o Governo Federal a criar o programa. Até o último mês, mais de 1,6 milhão de pessoas foram beneficiadas pela iniciativa.

Agora, o programa entra em uma nova fase, abrangendo novos valores mínimos de dívidas. Entenda em detalhes como participar, a seguir.

Desenrola renegociou mais de R$ 14 bilhões em dívidas

O Desenrola Brasil retirou da lista de inadimplência aqueles que possuíam dívidas de até R$ 100, permitindo também a renegociação para aqueles com outros tipos de endividamento, oferecendo condições exclusivas de pagamento e descontos significativos em muitos casos.

Até outubro, aproximadamente R$ 14,3 bilhões em dívidas de todo o Brasil já foram renegociadas. Somente até setembro, mais de 20 milhões de dívidas foram renegociadas através da iniciativa, que contou com a adesão de diversas instituições financeiras.

Desenrola Brasil: nova fase renegocia dívidas de até R$ 20 mil

Recentemente, o Desenrola Brasil ampliou suas operações, incluindo a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Essa expansão foi uma resposta à crescente inadimplência financeira dos estudantes brasileiros e foi aprovada pela Câmara dos Deputados.

Agora, é possível renegociar esses débitos em bancos renomados como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Nubank, Inter, Mercado Pago e PicPay, abrangendo negociações para dívidas de até R$ 20 mil.

Requisitos e prazos de renegociação

O prazo para aderir ao Desenrola Brasil foi estabelecido até 31 de dezembro. Entretanto, é importante observar que os débitos estão sendo agrupados por lotes, com cada lote disponível por apenas 20 dias.

Portanto, para aqueles que buscam renegociar dívidas com condições especiais de pagamento, é essencial ficar atento a essa oportunidade, especialmente se a dívida for de até R$ 20 mil.

Vale ressaltar que os interessados em renegociar suas dívidas devem possuir contas de nível Prata ou Ouro no portal Gov.br, a plataforma pela qual as pessoas podem acessar as renegociações de débitos do Desenrola Brasil.

