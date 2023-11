Caixa prepara nova linha de crédito para quem ganha pouco

Em momentos que o orçamento se mostra maior do que a renda do brasileiro, muitos recorrem a uma linha de crédito, o conhecido empréstimo pessoal, para proporcionar um alívio financeiro em situações de emergência. Com o pensamento voltado para os mais necessitados, a Caixa anunciou, recentemente, que deve implementar em breve uma linha específica para brasileiros de baixa renda. Acompanhe a leitura abaixo e entenda mais detalhes.

Empréstimo que dá para pagar

A Caixa Econômica Federal, uma das principais instituições bancárias do Brasil, desempenha um papel crucial no pagamento de benefícios sociais e previdenciários.

Com uma extensa base de mais de 148 milhões de clientes em todo o país, o banco não só administra benefícios, mas também oferece diversas linhas de crédito acessíveis a diferentes perfis de pessoas.

Recentemente, a Caixa anunciou uma nova iniciativa destinada ao público de baixa renda, destacando-se como uma aposta significativa para ampliar suas operações. Continue lendo a seguir e entenda mais detalhes sobre a novidade.

Entenda como deve funcionar o crédito especial da Caixa

O presidente da Caixa, Carlos Vieira, revelou que a linha de crédito voltada para essa parcela da população será lançada em breve, com previsão de até 20 dias.

A análise do cliente para a oferta do financiamento será realizada por meio do behavior score, uma metodologia que leva em consideração não apenas a situação limpa nos birôs de crédito, mas também o histórico de pagamentos pontuais de contas como água, luz e telefone.

Caixa cria linha de crédito para pessoas de baixa renda

Carlos Vieira ressaltou que essa não será uma modalidade de microcrédito, mas sim um acesso ao crédito baseado no comportamento financeiro.

Ele destacou que muitos varejistas bem-sucedidos no Brasil adotaram essa abordagem, e para a população de baixa renda, ter um cadastro limpo é de extrema importância. “O cidadão vai poder comprar o que quiser”, afirmou Vieira.

O presidente da Caixa expressou confiança de que essa estratégia impulsionará o aumento da base de clientes fiéis do banco, que já conta com aproximadamente 30 milhões de clientes considerados leais. A linha de crédito busca não apenas beneficiar os clientes, mas também estimular o consumo das famílias.

Vieira compartilhou a visão de crescimento macroeconômico do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, enfatizando que o estímulo ao consumo e ao investimento é fundamental para impulsionar o PIB.

Crédito para beneficiários de auxílio social seguem proibido

Em 2023, linhas de crédito voltadas para pessoas de baixa renda, como o empréstimo do Auxílio Brasil, foram temporariamente suspensas pelo STF para julgamento.

Embora o Supremo tenha determinado que a oferta do empréstimo é legal, a retomada não ocorreu, uma vez que não está vinculada ao Bolsa Família, o programa assistencial restabelecido neste ano para famílias em situação de vulnerabilidade social.

