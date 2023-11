Como ativar e usar o “modo bolha” do WhatsApp

O WhatsApp anunciou tantas novidades neste ano que até mesmo para o usuário mais apaixonado pelo aplicativo de mensagens da Meta ficou difícil enumerar todos eles. No entanto, um recurso chamado de ‘Modo Bolha’ promete tornar sua vida digital ainda mais prática e conveniente. Siga a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre como este recurso pode tornar sua experiência de troca de mensagens ainda mais completa.

Conheça mais detalhes sobre o funcionamento do “modo Bolha”, do WhatsApp. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Tudo ao mesmo tempo

O WhatsApp continua sendo o aplicativo predileto dos brasileiros quando o tema é a troca de mensagens.

Diante de uma considerável base de usuários, é essencial explorar as diversas funcionalidades que o aplicativo proporciona, com o objetivo de aprimorar a experiência do usuário e assegurar a privacidade. Continue a leitura abaixo e saiba mais detalhes sobre uma das mais recentes novidades do app.

Explorando o ‘Modo Bolha’ no WhatsApp

Um dos recursos menos conhecidos, mas altamente útil, é a ativação do ‘Modo Bolha’. Se você é daqueles que gostam de explorar todas as opções disponíveis, já é hora de desvendar para você o que é e como ativar esse modo peculiar.

O ‘Modo Bolha’ proporciona a possibilidade de utilizar vários aplicativos simultaneamente. Com essa opção ativada, é possível visualizar suas conversas e os status do WhatsApp na tela, mesmo sem ter o aplicativo aberto.

É como ter uma janela pop-up, porém com a vantagem de um balão com o ícone do WhatsApp que facilita a abertura e o fechamento da janela de chat.

Ativando o ‘Modo Bolha’ no WhatsApp: passo a passo

Para ativar o ‘Modo Bolha’ é um processo bem simples, no entanto, o recurso é exclusivo para usuários de smartphones com sistema Android. Infelizmente, usuários de dispositivos iOS não têm acesso a essa função.

Aprenda a ativá-lo, logo abaixo:

Explore as configurações do seu dispositivo móvel (não as do WhatsApp, mas aquelas específicas do aparelho); Posteriormente, vá na categoria “Recursos Avançados”; Desça até o final da página e selecione a opção “Notificações Flutuantes”; Na alternativa “Pop-up Smart View”, inclua o WhatsApp para que o aplicativo seja apresentado em formato de janela pop-up.

Pronto! Agora, você estará utilizando o ‘Modo Bolha’ no seu celular e no WhatsApp. Caso não esteja satisfeito(a), basta seguir o mesmo processo e remover o WhatsApp da função “Pop-up Smart View”.

Agora, desfrute da praticidade de ter suas conversas do WhatsApp sempre à mão, mesmo enquanto utiliza outros aplicativos. O ‘Modo Bolha’ é uma excelente opção para realizar múltiplas tarefas sem perder o contato com mensagens importantes.

Vale ressaltar que essa funcionalidade está disponível apenas para usuários do sistema Android, mas futuras atualizações do WhatsApp podem trazer recursos semelhantes para outros sistemas operacionais.

Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida em relação ao novo recurso do WhatsApp, assista ao vídeo abaixo e confira mais detalhes sobre seu funcionamento.

