Consignado do INSS: veja qual é a margem total que você pode liberar HOJE

Há momentos em que as finanças acabam ficando mais apertadas por vários motivos e quando isso ocorre, uma das saídas mais utilizadas pelos brasileiros é recorrer ao empréstimo consignado, que é uma das modalidades onde os juros são bem mais baixos e a liberação é quase imediata, tudo isso por conta que o desconto acontece diretamente na folha de pagamentos. Portanto, confira como saber qual sua margem consignável e saia do aperto.

O que é margem consignável?

Como citado, o desconto do empréstimo consignado ocorre diretamente na folha de pagamento, portanto, seria um perigo enorme não ter um limite do salário que pudesse ser comprometido, como o desconto é automático, a pessoa iria trabalhar basicamente de graça.

Então, a margem consignável garante que mesmo contratando algum empréstimo em alguma instituição bancária, o cliente ainda consiga receber mensalmente o mínimo para sobreviver. Vale lembrar que a modalidade de empréstimo consignado pode ser contratada por segurados do INSS, servidores públicos e trabalhadores CLT.

A Lei nº 10.820/2003 é a responsável por regular a margem máxima de desconto, seja no benefício ou no contracheque/salário.

Qual o limite estabelecido pela lei?

Atualmente, a lei regula que todo trabalhador pode comprometer até 45% de sua renda com consignado, contudo, ainda há uma divisão, sendo que 35% da renda é para o empréstimo consignado, 5% para cartão de crédito consignado e os demais 5% para o cartão benefício consignado.

Então, para empréstimos, apenas 35% do salário poderá ser comprometido mensalmente. De uma forma mais prática, quem recebe R$ 1.000 por mês, pode comprometer no máximo R$ 350 para pagar a parcela de algum empréstimo contratado.

A funcionalidade serve de fato como uma trava de segurança, para que os brasileiros não fiquem superendividados, ao contratar os empréstimos no impulso.

Consultando a margem consignável

Para consultar a margem é bastante simples, basta procurar pelo extrato de empréstimo consignado. Para isso, basta acessar o HISCON. Nele, há todos os detalhes dos empréstimos já realizados.

No documento em questão, há como verificar todos os valores já recebidos, além do número de parcelas que faltam para a quitação e os prazos, além do valor disponível para novos empréstimos.

A consulta pode ser realizada através do site ou do aplicativo Meu INSS, basta logar com o CPF e a senha cadastrada anteriormente, caso seja o primeiro acesso, é necessário criar uma.

