Todo mundo tem ou já teve e não sabe que pode valer R$ 1.000

Com o advento da internet, alguns assuntos entraram em alta, um deles, foi o universo numismático, ou seja, o colecionamento de moedas e medalhas, que embora poucos sabem, pode trazer um grande valor para todos que entram neste meio, pois simples moedas, com o passar do tempo, podem passar a valer bastante dinheiro. Então, confira uma destas relíquias que atualmente estão valendo até R$ 1.000.

Como identificar se uma moeda é valiosa?

Para saber se uma moeda é valiosa ou não, é necessário ficar atento aos detalhes delas, para saber se há algum erro ou não. Pois existem moedas que são valiosas pelo tempo que há desde sua fabricação.

Já há outras que o seu alto valor, é decorrente de erros que ocorreram durante sua cunhagem. Como por exemplo, a adição ou ausência de alguma letra ou número. Portanto, ao pegar uma moeda, isso é o primeiro detalhe que deve ser notado.

Além disso, é importante prestar bastante atenção ao contexto histórico inerente à moeda, pois há certos momentos históricos que acabam valorizando bastante as moedas e em um curto espaço de tempo, pode fazê-las valer bem mais.

Qual moeda pode fazer a pessoa ganhar até R$ 1.000?

Trata-se da moeda de 50 centavos, que foi fabricada no ano de 2020. Ela faz parte da segunda família do Padrão Real. E atualmente, ela acabou ganhando um grande espaço na cena não pelo seu valor nominal, mas sim, por algumas características únicas que há em suas faces.

Então, para identificar uma moeda dessas, é preciso prestar atenção em algumas características, como:

O padrão monetário dela é da segunda família do real;

O período em questão é o republicano;

Foi fabricada na casa da moeda do Rio de Janeiro;

Seu diâmetro é de 23mm e o seu peso de 7.81gr;

O material usado é aço inoxidável e sua borda é lisa.

Por conta disso tudo que foi citado, algumas das moedas da edição em questão, podem valer até R$ 200. Portanto, o sortudo que tiver 5 delas em sua carteira, pode vendê-las por até R$ 1.000.

Onde vender estas moedas?

Uma dúvida bastante frequente de quem não é deste mundo mas acaba achando uma moeda valiosa, é saber o melhor lugar para vendê-la, a resposta é simples: para quem sabe o valor delas.

Geralmente, em casas de leilões ou em feiras numismáticas, é possível encontrar compradores para estas moedas e eles costumam pagar bastante dinheiro. Já que a maioria não visa o lucro, mas sim, a satisfação de tê-la na coleção.

Portanto, caso você tenha uma delas ou conheça alguém que tenha, não perca tempo e consiga um dinheiro extra ainda hoje.

