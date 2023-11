Já ouviu falar? Modo “visão” do WhatsApp viraliza na internet

O WhatsApp está em constante evolução. Sempre novas tecnologias vão surgindo e despertando o interesse dos usuários. Dessa vez — uma tecnologia está despertando a atenção dos usuários. Trata-se do modo “Visão” que está auxiliando uma série de pessoas — inclusive os da terceira idade. Veja todos os detalhes.

Este modo está chamando a atenção de todos

Este modo do WhatsApp permite que haja uma maior legibilidade dos conteúdos ali presentes. Haja vista que é possível enxergar todas as mídias de maneira muito mais nítida. O modo visão permite que todos os elementos do WhatsApp fiquem diferentes, em sua grande maioria — os elementos de texto. Favorecendo o uso do aplicativo para os usuários.

Esta modalidade ainda está em fase de testes, e deverá ser implementada para todos brevemente. Haja vista que depende de ambos os lados, já que se trata de uma funcionalidade nativa do Android e iOS.

Esta modalidade é muito importante para valorizar e democratizar o uso do WhatsApp para todos os tipos de públicos. Evitando que algumas pessoas fiquem de fora do mesmo em razão de algumas dificuldades envolvendo problemas como visão, etc.

Disponível para todas as versões do WhatsApp, no caso das mais antigas pode haver alguns bugs. Entretanto, é cabível de testes. Caso contrário, basta atualizar diretamente pela Google Play Store ou App Store.

O modo favorece aos usuários os seguintes benefícios:

Legibilidade : ao ajustar o tamanho da fonte para pixels maiores, acaba tornando as mensagens mais fáceis de serem lidas;

: ao ajustar o tamanho da fonte para pixels maiores, acaba tornando as mensagens mais fáceis de serem lidas; Personalização : é possível personalizar de acordo com o gosto individual de cada usuário;

: é possível personalizar de acordo com o gosto individual de cada usuário; Conforto: em razão do tamanho da fonte, é possível obter um maior conforto visual.

Portanto, é uma funcionalidade simples que está chamando a atenção de muitos usuários. Sua ativação é fácil e na maioria dos celulares é uma opção nativa.

Afinal, como ativá-lo?

Sua ativação depende do modelo do dispositivo. Caso seja um dispositivo Android, é necessário realizar o seguinte passo a passo:

Entre no WhatsApp;

Clique em “Configurações;

Clique em “Bate-papos”;

Clique em “Tamanho da fonte” e depois escolha o tamanho desejado.

Caso seja em um dispositivo iOS, o processo é semelhante. Veja o passo a passo abaixo:

Entre nas configurações do dispositivo;

Clique em “Tela e brilho”;

Clique em “Tamanho do texto”;

Clique no tamanho desejado e aplique.

Pronto! Feito isso, basta usufruir dos demais benefícios oriundos dessa opção do WhatsApp. Facilitando muito mais comodidade e conforto para os usuários.

