Caixa libera empréstimo com pagamento em até 60 vezes

Há momentos em que as finanças acabam apertando e a pessoa precisa conseguir uma saída para conseguir equilibrar os seus débitos e em vários momentos, a maneira mais procurada e fácil de fazer isso, é através de empréstimos. E para quem precisa realizar um, a caixa pode ser uma excelente aliada, oferecendo empréstimos com uma taxa de juros excelentes e o prazo de até 60 meses para efetuar o pagamento, saiba tudo sobre a modalidade e como solicitá-la.

Confira como realizar o empréstimo Caixa com o pagamento para até 5 anos | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Qualquer pessoa pode conseguir o empréstimo?

Infelizmente nem todas as pessoas podem solicitar o empréstimo, pois para ele ser aprovado, é preciso que algumas regras sejam seguidas pelo solicitante, a saber:

É necessário ter pelo menos 18 anos, caso contrário, é preciso que a pessoa seja emancipada;

Possuir uma conta Caixa, onde a pessoa recebe o salário mensalmente;

Não pode estar devendo parcelas de outros empréstimos;

O CPF não pode ter restrições em órgãos como SPC e Serasa.

Além disso, é preciso passar por todas as fases para o empréstimo ser aprovado, como análise cadastral e a assinatura do contrato.

Qual valor pode ser liberado?

Como citado, há várias etapas para que o valor possa ser liberado ao interessado e em relação ao valor total, ele é estabelecido no momento da análise cadastral, pois a depender das informações repassadas, ele pode aumentar ou diminuir.

Lembrando que a análise acontece exatamente no momento da abertura da conta, no caso de novos clientes, aos que já estão no banco há um certo tempo, a análise utiliza o histórico de crédito, a fim de saber se o interessado é um bom pagador ou não.

Feito tudo isso, o valor limite é informado, geralmente gira em torno de R$ 300 a R$ 50.000, ou seja, tudo depende das particularidades financeiras de cada cliente.

Quais as características do empréstimo e como solicitá-lo?

A solicitação do empréstimo é bastante fácil, podendo ser feita tanto pelo aplicativo, caixas eletrônicos, WhatsApp ou de maneira presencial. Além disso, algumas características são bem interessantes, a saber:

O prazo para quitar o empréstimo é de até 5 anos, o que permite o usuário ter bastante tempo para quitar o débito;

A taxa de juros é excelente, ficando bem menor em relação às praticadas no mercado;

O débito das parcelas é automático, o que evita preocupações inerentes a atrasos no pagamento;

O depósito do valor é rápido, após a aprovação.

Portanto, caso você ou alguém precise do montante, optar pelo empréstimo da Caixa Econômica Federal pode ser uma excelente saída.

