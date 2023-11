Maciça do INSS para novembro 2023: o que é e qual o impacto

A fase de revisões nas folhas de pagamento do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) é considerada determinante quando se trata da obtenção de benefícios e na viabilização de transações relacionadas ao benefício previdenciário. Acompanhe a leitura a seguir para compreender os detalhes do período chamado de Maciça do INSS.

Atualizando a folha

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) segue tendo um papel de destaque no que diz respeito ao suporte a milhões de beneficiários em todo o país.

Compreender os detalhes de seu funcionamento é essencial para assegurar a entrega regular e sem margem de erros dos pagamentos e serviços. Continue lendo a seguir, e entenda mais detalhes sobre o período de atualização da folha de pagamento chamado de maciça do INSS.

Entendendo o período de maciça do INSS

A expressão “período de maciça do INSS” se refere a uma etapa específica em que as atualizações na folha de pagamento são realizadas, sendo a Dataprev encarregada dessa função.

Essa fase tem repercussões diretas nos beneficiários, afetando não apenas o recebimento dos pagamentos regulares, mas também a habilidade de contratar produtos vinculados aos benefícios previdenciários.

A maciça e suas implicações nos consignados

Ao contrário dos pagamentos regulares de benefícios, que ocorrem em datas fixas, o período de maciça do INSS pode variar de mês para mês. Nesse intervalo, as modificações nas folhas de pagamento impactam de maneira direta nos empréstimos consignados.

Um exemplo destacado é a concessão desses empréstimos, nos quais as parcelas são debitadas diretamente na folha de pagamento dos beneficiários.

No entanto, durante a maciça do INSS, a averbação, que corresponde à autorização para o desconto em folha dos consignados, pode experimentar atrasos.

Normalmente, essa fase abrange cinco dias seguidos, a exemplo do que ocorreu em maio (10 a 14), junho (14 a 18) e julho (12 a 16). As previsões para os meses subsequentes englobam agosto (09 a 13), outubro (11 a 15), novembro (08 a 12) e dezembro (06 a 10).

Maciça impacta os benefícios do INSS

Durante o período de maciça, os segurados podem encontrar dificuldades ao acessar certos serviços relacionados ao INSS, como a averbação de empréstimos e o bloqueio e desbloqueio do benefício para contratar empréstimos.

Isso acontece porque a continuidade ou término do benefício pode afetar diretamente a contratação de crédito consignado. Portanto, a conclusão do processamento das informações dos beneficiários pode resultar no adiamento dessas funcionalidades.

Pedir empréstimo consignado no período da maciça requer cautela

Os empréstimos consignados, por permitirem descontos diretos nas folhas de pagamento, apresentam uma menor chance de inadimplência e taxas de juros mais favoráveis.

Contudo, durante os períodos de maciça, que envolvem um grande volume de segurados, o processo de averbação do empréstimo pode demandar mais tempo do que o previsto, como mencionamos anteriormente.

Desta forma, é importante que aqueles que pensam em buscar um empréstimo consignado estejam alertas ao período de maciça, garantindo que seu pedido seja rapidamente aprovado, finalizado e processado.

