Tecnologia será a grande carreira de 2024; quanto ganha um profissional?

Que a área da tecnologia sempre teve seu lugar de destaque, com grandes remunerações e oportunidades de trabalho em qualquer parte do planeta, isto não é novidade. No entanto, segundo o Guia Salarial da Robert Half, as profissões voltadas para esta área em específico estarão ainda mais absolutas em 2024. A seguir, confira os principais cargos e suas respectivas remunerações.

Profissões voltadas para a área da tecnologia estarão ainda mais absolutas em 2024. — Foto: Reprodução / Unsplash

Os profissionais do momento

No cenário competitivo do mercado de trabalho brasileiro, o Guia Salarial da Robert Half revela as profissões de tecnologia mais procuradas pelas empresas para o ano de 2024.

Consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA (automação de processo robótico) e gerente de TI despontam como os protagonistas da busca por talentos no setor.

Esta realidade favorável aos profissionais da área da tecnologia promete ficar ainda mais sedutora para quem almeja remunerações realmente altas em 2024. Ficou curioso sobre o tema? Siga a leitura e saiba mais informações.

Tendências e desafios em TI: ERP, Dados e segurança da informação no foco

Dentro do universo da Tecnologia da Informação, cargos relacionados a ERP (planejamento de recursos empresariais), gestão de dados e segurança da informação destacam-se não apenas como os mais buscados, mas também como os mais desafiadores de preencher.

A demanda por profissionais especializados em inteligência artificial e computação em nuvem adiciona complexidade ao panorama de contratações.

Variações salariais em diferentes níveis de experiência

Os salários analisados abrangem uma ampla faixa, indo de R$ 3,4 mil para um analista de suporte júnior a impressionantes R$ 51,6 mil para um diretor de tecnologia experiente.

O Guia Salarial adota uma abordagem tripartida, classificando os ganhos como “salário inicial”, “salário médio” e “salário final”. Destaca-se que os valores apresentados excluem bônus, benefícios e outras formas de remuneração, além de variarem significativamente de acordo com a região do Brasil.

1. Destaques no topo da pirâmide: CIOs, CTOs e CSOs à frente

Os cargos de liderança, representados pelos “CIOs” (Chief Information Officer), “CTOs” (Chief Technology Officer) e “CSOs” (Chief Security Officer), ocupam o topo da lista salarial.

Com salários a partir de R$ 26 mil no início da carreira, esses profissionais experientes e especializados podem alcançar ganhos impressionantes de até R$ 51 mil.

2. Gerentes na sequência: segurança da informação em evidência

Os cargos de gerente surgem como protagonistas imediatos após os líderes. Notavelmente, o gerente de segurança da informação apresenta os salários mais expressivos, começando em R$ 23.100 e atingindo R$ 38.700 em estágios mais avançados da carreira.

3. Desenvolvedores em foco

No universo dos desenvolvedores, o destaque vai para o desenvolvedor mobile sênior, que lidera a remuneração. No entanto, a pesquisa revela que, de maneira geral, os ganhos são comparáveis entre os profissionais da área. Em níveis júnior, a remuneração inicial é de aproximadamente R$ 6,2 mil.

4. Analistas no último escalão: infraestrutura e suporte júnior

A lista de profissões termina com os analistas de infraestrutura e suporte júnior, recebendo remunerações iniciais de R$ 3,4 mil e R$ 4,2 mil, respectivamente, no início de suas trajetórias profissionais.

Certificações e habilidades essenciais para o sucesso profissional em tecnologia

Além das profissões em destaque, a pesquisa identifica as certificações cruciais para alcançar os salários mais elevados na tabela salarial.

As áreas de infraestrutura, redes, cloud, segurança da informação e Salesforce requerem certificações específicas, enquanto habilidades técnicas em RP, cloud, Python, Salesforce e banco de dados são altamente valorizadas.

Metodologia da pesquisa

A Robert Half, renomada empresa global de soluções em talentos, traz essas projeções baseadas em uma pesquisa realizada no final do primeiro semestre de 2023.

A amostra de 500 executivos brasileiros e 1.500 profissionais qualificados fornece uma visão abrangente do panorama salarial e das tendências de contratação.

As informações sobre certificações e habilidades técnicas refletem não apenas a pesquisa, mas também a experiência prática da Robert Half no campo, garantindo dados confiáveis e atualizados sobre o mercado de tecnologia no Brasil.

Tabela de cargos e remunerações em tecnologia

Confira, logo abaixo, a relação completa de todos os cargos ligados à tecnologia, assim como suas respectivas remunerações.

Fonte: Guia Salarial 2024 da Robert Half

