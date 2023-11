Currículo perfeito: 5 modelos para baixar agora mesmo

Não é de hoje que as empresas optam por bons currículos em todos os quesitos durante suas seleções. Ter boas capacitações se torna irrelevante quando elas não são postas corretamente nos documentos de contratação. Foi-se o tempo que era necessário ir em uma Lan House para fazer um currículo profissional — agora é possível fazer um gratuitamente e online. Veja todos os detalhes abaixo.

Como funciona o currículo online?

Trata-se do mesmo documento físico. Com as mesmas informações e dados. Entretanto, em contraste ao currículo físico — o currículo online pode ser usado como PDF e até mesmo impresso posteriormente caso seja necessário. É uma alternativa para simplesmente enviar o currículo por e-mail.

Para conseguir criar este currículo é necessário estar com alguns dados importantes em mãos e possuir uma conta no Google. Feito isso, basta dar prosseguimento ao passo a passo do próximo subtítulo.

Os documentos/informações necessárias são padronizadas. Sendo as respectivas:

Nome completo;

Informações para contato;

Escolaridade e cursos;

Pontos positivos e negativos;

Endereços e complementos.

Portanto, são dados que são padronizados e devem ser preenchidos corretamente. Caso deseje, pode ser inserido uma foto no currículo — a fim de torná-lo ainda mais profissional e chamativo para as empresas.

O currículo online/impresso é totalmente personalizado e pode alterar qualquer informação. Sendo importante levar em consideração alguns fatores. Como estilo, perfil do trabalhador, etc.

Passo a passo para criar o currículo online

Tudo será feito através de uma vertente do Word. Trata-se do Google Docs. O serviço online do Google que se assemelha bastante ao popular Microsoft Word; entretanto, com uma série de distinções. O primeiro passo é entrar na conta do Google e fazer login; feito isso o usuário deverá acessar a guia de “Google Docs”. Pesquisando no Google ou nos aplicativos do celular.

Agora basta pesquisar por “Modelos” e nesta aba clicar em “Currículo”. Pronto! Neste endereço será possível visualizar inúmeros currículos prontos para serem baixados. Totalmente gratuitos. Para editar o currículo é necessário clicar em cima dele. Feito isso, será aberto um novo documento de texto — totalmente editável e vinculado à conta de e-mail.

Podendo ser compartilhado com outras contas e muito mais. Entao, os usuários irão alterar as informações e quando finalizar; basta clicar em “Arquivo” e depois em “Salvar como PDF”. Pronto! Agora basta enviar o currículo online para qualquer empresa por e-mail, WhatsApp, etc. Tudo de maneira simples e objetiva.

