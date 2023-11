O que é preciso para conseguir renda extra online; veja os caminhos

Com a era digital em pleno vapor, o trabalho online se tornou uma indiscutível e ótima opção para quem procura uma renda extra sem sequer precisar sair de casa. Com um aparelho conectado à internet, é possível realizar diversas atividades, desde vender produtos até oferecer serviços. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba 15 ótimas opções para obter seu tão sonhado dinheirinho extra.

Ganhe dinheiro sem sair de casa

Ganhe dinheiro sem sair de casa

O trabalho online é uma opção cada vez mais popular para quem busca uma renda extra ou até mesmo uma carreira. Com o avanço da tecnologia, é possível realizar diversas tarefas remotamente, com acesso a apenas um computador ou celular conectado à internet.

Continue a leitura a seguir e conheça 15 formas de ganhar dinheiro online sem sair de casa. São opções que exigem pouco investimento inicial e podem ser adaptadas à sua rotina.

Renda extra online: 15 ideias para trabalhar no seu tempo livre

Nesse texto, vamos abordar 3 opções de renda extra online que cumprem três requisitos principais:

Não exigem muita infraestrutura: basta um computador ou celular conectado à internet.

basta um computador ou celular conectado à internet. Podem ser usadas em poucas horas do dia ou em finais de semana: são flexíveis e podem ser adaptadas à sua rotina.

são flexíveis e podem ser adaptadas à sua rotina. São fontes de renda comprovadas: oferecem a possibilidade de gerar renda real.

1. Criar uma loja online

Uma das formas mais tradicionais de ganhar dinheiro online é vendendo produtos. Você pode criar uma loja online própria ou vender seus produtos em plataformas de marketplace, como Amazon, Mercado Livre ou Shopee.

Se você optar por criar sua própria loja, precisará de um domínio e hospedagem para o site. Também é importante investir em um bom design e nas estratégias de marketing digital para atrair clientes.

Se preferir vender em plataformas de marketplace, o processo é mais simples. Basta criar uma conta e começar a cadastrar seus produtos.

2. Dropshipping

O dropshipping é uma modalidade de e-commerce que permite vender produtos sem precisar manter um estoque físico. Quando um cliente realiza uma compra na sua loja, você entra em contato com o fornecedor e ele envia o produto diretamente para o cliente.

Essa é uma opção interessante para quem quer começar a vender online com pouco investimento inicial.

3. Assistir a vídeos

Algumas plataformas de streaming oferecem recompensas em dinheiro para quem assiste a vídeos. É o caso do Kwai, TikTok e YouTube.

No Kwai, por exemplo, você pode ganhar moedas ao assistir a vídeos, realizar tarefas e convidar amigos para a plataforma. Essas moedas podem ser trocadas por dinheiro real ou por prêmios.

No TikTok, você pode ganhar dinheiro ao publicar vídeos com sons em alta na rede. A plataforma também oferece recompensas para quem participa de desafios e campanhas.

No YouTube, você pode ganhar dinheiro com o programa de monetização da plataforma. Para isso, é necessário atingir um número mínimo de inscritos e visualizações.

4. Responder a pesquisas

Respondendo a pesquisas online, você pode ganhar dinheiro expressando sua opinião sobre produtos, serviços e tendências.

Existem diversas plataformas que oferecem esse tipo de serviço, como o Google Opinion Rewards, LifePoints e Opiniões de Valor.

5. Fazer lives

As lives são uma forma de interagir com seu público e gerar renda nas redes sociais. Plataformas como TikTok, Facebook e Instagram oferecem sistemas para receber presentes e doações em dinheiro durante as transmissões.

Para ter sucesso com as lives, é importante criar um conteúdo interessante e interativo. Você também pode promover suas lives nas redes sociais para alcançar mais pessoas.

6. Criar um canal de vídeos

Criar um canal de vídeos é uma boa opção para quem tem um hobby ou interesse em algum assunto específico. Você pode compartilhar seu conhecimento com outras pessoas e gerar renda com o programa de monetização do YouTube.

Para ter sucesso com um canal de vídeos, é importante criar conteúdo de qualidade e relevante para o seu público. Você também pode promover seu canal nas redes sociais para alcançar mais pessoas.

7. Participar de programas de afiliados

Os programas de afiliados são uma forma de ganhar dinheiro promovendo produtos ou serviços de outras empresas. Quando um cliente realiza uma compra por meio do seu link de afiliado, você recebe uma comissão.

Para participar de um programa de afiliados, você precisa se cadastrar na plataforma da empresa que oferece o produto ou serviço. Depois, você recebe um link exclusivo para divulgar.

8. Trabalho autônomo

É basicamente o famoso trabalho de freelancer, com a prestação de serviços individuais, sem vínculo empregatício. As oportunidades se diferenciam conforme as variadas áreas do mercado de trabalho, com demandas para produção de textos, gerenciamento de redes sociais, criação de artes visuais e programação.

9. Criação de infoprodutos

São conteúdos informativos que podem ser vendidos pela internet. Esses materiais podem ser mesclados com o marketing de afiliados visando uma eficiente estratégia de vendas. Plataformas como Hotmart e Udemy possuem ferramentas completas para gerenciar um infoproduto.

10. Tradução

Se você domina fluentemente algum idioma, eis uma ótima oportunidade para ganhar dinheiro em cima disso. Até mesmo sua língua nativa, o português, pode ser útil para trabalhos como tradutor freelancer para estrangeiros ou empresas internacionais. Normalmente, as plataformas usam o sistema de freelancer em cada projeto.

11. Vender conteúdo exclusivo

Plataformas como o OnlyFans, apesar da associação com conteúdo adulto, podem ser usadas para vários propósitos: eles têm canais dedicados a culinária, música e bem-estar. A vantagem desse formato é que permite a criação de um sistema de assinatura para vender itens exclusivos.

12. Vender fotos e vídeos para empresas

Fotos e vídeos produzidos por profissionais locais podem ser comprados por grandes banco de imagens online. Considere ganhar mais dinheiro com vendas desse tipo de conteúdo.

Alguns sites populares incluem o Adobe Stock, que oferece imagens, ilustrações e vídeos, a Alamy, a Foap que também oferece imagens, ilustrações e vídeos, e o Vimeo, que é especializado em vídeos.

13. Indicar aplicativos

Um dos métodos mais simples para ganhar dinheiro com games é indicar aplicativos para outras pessoas. Muitos aplicativos oferecem um programa de indicação, no qual você recebe uma compensação financeira quando alguém cria um cadastro a partir de um link personalizado que você fornece.

O bônus normalmente é convertido em cashback ou cupom de desconto, mas também pode ser recebido em dinheiro.

Aplicativos com programa de indicação:

Iti (Android | iOS)

Meliuz (Android | iOS)

PicPay (Android | iOS)

Uber (Android | iOS)

Wise (Android | iOS)

14. Participar de competições de games

Outra forma de ganhar dinheiro com games é participar de competições. Existem campeonatos de todos os níveis, desde torneios locais até eventos internacionais.

Para participar de uma competição, você precisa se inscrever e cumprir os requisitos exigidos pela organização.

Sites de torneios:

Battlefy

Smash.gg

ESL

FACEIT

GamersClub

15. Vender itens em jogos

Outra opção para ganhar dinheiro com games é vender itens obtidos nos jogos. Muitos jogos possuem itens cosméticos, como skins, armas e roupas, que podem ser vendidos por dinheiro real.

Exemplos de jogos com itens vendáveis:

Counter-Strike: Global Offensive

Dota 2

League of Legends

Rocket League

Fortnite

Jogos Play to Earn

Uma tendência recente na área de games é a de jogos Play to Earn (P2E), que oferecem tokens ou criptomoedas como recompensas para quem joga e cumpre objetivos.

Para jogar jogos P2E, você precisa investir em uma carteira virtual e comprar os tokens ou criptomoedas do jogo.

Se o assunto te interessou e você quer mais dicas, assista ao vídeo abaixo e conheça três outras ideias que podem render uma extra de pelo menos R$ 2 mil por mês.