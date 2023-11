Nubank firma parceria com 150 lojas para a Black Friday; confira

Clientes Nubank que desejam aproveitar as ofertas da Black Friday têm à disposição vantagens exclusivas para compras em mais de 150 lojas parceiras.

O Shopping Nubank, plataforma da fintech, reúne as lojas parceiras onde os clientes podem aproveitar descontos, cashback e segurança. A seguir, continue lendo para saber todos os detalhes desta parceria.

Clientes Nubank têm vantagens exclusivas para comprar em mais de 150 lojas nesta Black Friday/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Shopping Nubank: como funciona parceria na Black Friday

Para aproveitar esta parceria, durante a Black Friday 2023, é preciso estar atento às orientações. As compras devem ser realizadas diretamente nos sites das lojas parceiras, mas o processo é iniciado dentro da conta do aplicativo do banco, garantindo segurança e acesso facilitado às vantagens.

O catálogo de lojas no Shopping Nubank é amplo e abrange diversos setores como viagens, pet shop, moda, games, celulares, beleza, alimentação, perfumaria e móveis.

Entre as principais lojas parceiras estão Avon, Boticário, Droga Raia, Amazon, Magazine Luiza, iPlace, Samsung, Brastemp, PlayStation, Spotify, Uber, Imaginarium, C&A, Hering, Renner, GOL, Booking, Cobasi e outras.

Como aproveitar vantagens do Shopping Nubank na Black 2023

Para aproveitar as vantagens do Shopping Nubank na Black Friday 2023, basta acessar o site ou aplicativo do banco digital e abrir uma conta.

Entrando com o login e senha, a aba “Shopping” no app mostrará as lojas parceiras. Ao escolher uma loja, o Nubank levará diretamente ao site ou app dessa loja, onde as compras poderão ser feitas com o cartão do banco.

Cartão virtual de curta duração é novidade da Nubank

Recentemente, a fintech passou a disponibilizar um cartão de crédito virtual, com validade limitada a 24 horas, com o objetivo de reforçar a segurança dos clientes.

No momento, apenas alguns clientes estão visualizando o cartão virtual no aplicativo do banco. Gradativamente, nos próximos meses, esta opção estará disponível para todos os usuários.

O cartão provisório oferece o mesmo limite de crédito e parcelamento do cartão principal, permitindo fazer compras em inúmeras lojas online. Além de mais segurança, o cartão virtual oferece também mais praticidade para os usuários do banco digital.

As despesas realizadas com o cartão provisório são agregadas na fatura juntamente com as demais compras, e o cliente pode acompanhar o tempo restante para usar aquela versão de curta duração no aplicativo.

No vídeo abaixo, veja dicas para conseguir um cartão Nubank Ultravioleta:

Entenda como funciona o cartão temporário

Após o vencimento do prazo, o cartão provisório é automaticamente cancelado, sendo enviada notificação ao cliente.

A emissão do cartão virtual é imediata, tornando essa opção ágil e prática. Basta copiar os dados do cartão provisório para usar, preservando as informações do cartão principal.

Vale ressaltar que este cartão virtual não é compatível com carteiras digitais e não é indicado para compras recorrentes, uma vez que expira após 24 horas, resultando na recusa de quaisquer tentativas de compra após esse período.

