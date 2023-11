Se você é um cliente do Nubank, considerado o banco digital com mais correntistas na América Latina, certamente está satisfeito com as inúmeras vantagens que a fintech oferece aos correntistas. No entanto, se o seu limite de crédito ainda está longe do ideal, existem requisitos que, se cumpridos, podem fazer com que a instituição financeira reconsidere a possibilidade de lhe conceder um generoso aumento. Saiba como, logo abaixo.

Nubank: passo a passo para conseguir aumento de limite hoje. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Seu aumento a um clique

Seja você um usuário em período de testes ou um correntista experiente, uma pergunta comum paira sobre o Nubank: como é possível ampliar o limite do seu cartão de crédito?

Antes de revelarmos este ‘segredo’, é fundamental compreender os fatores considerados pelo banco e adotar boas práticas, lembrando que o processo não é instantâneo. Acompanhe a leitura a seguir e entenda o que pesa a favor ou contra o seu aumento de limite.

Como aumentar o limite do cartão de crédito Nubank

Adotar hábitos financeiros saudáveis, como o pagamento pontual das contas e o uso regular do cartão de crédito, são elementos que influenciam diretamente na análise para aumento de limite.

Sendo assim, acompanhe atentamente as informações a seguir para obter uma visão mais clara do processo de definição do limite no Nubank.

Aqui estão algumas dicas que podem facilitar a aprovação de um limite mais substancial. Antes de entrarmos em detalhes, vale ressaltar que as sugestões apresentadas neste guia são aplicáveis tanto em dispositivos Android quanto em iOS (iPhone). Com isso em mente, confira os detalhes.

O que determina um limite maior no Nubank?

Em resumo, o limite do cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo mensal concedido ao cliente, que pode ser utilizado para efetuar compras à vista ou parceladas. Para a definição desse limite em uma instituição como o Nubank, são considerados o histórico financeiro do correntista e seu perfil de gastos.

Além disso, o banco digital avalia as informações do cliente no Serasa, analisando seus hábitos financeiros em sua totalidade, o que pode impactar na decisão de propor aumentos regulares no limite.

Avaliação de limite específica e pessoal

Conforme mencionado anteriormente, a avaliação leva em consideração o histórico financeiro individual. Dívidas pendentes, comprovação de renda, pontualidade nos pagamentos e até mesmo possíveis negativações do nome são elementos que contribuem para a formação de um entendimento sobre o comportamento do cliente e, por conseguinte, o limite concedido.

Assim, é possível que alguém com um salário inferior ao seu tenha um limite mais elevado, caso seus hábitos financeiros demonstrem uma maior segurança.

O que pode reduzir o limite no Nubank?

Existem diversas condições que podem prejudicar aqueles que buscam aumentar o limite do cartão de crédito no Nubank. Entre elas:

Score baixo no Serasa: Um histórico de crédito insatisfatório pode impactar negativamente na avaliação;

Contas em atraso: Atrasos no pagamento de contas não são bem vistos e podem diminuir suas chances de obter um limite maior;

Dívidas financeiras: Dívidas pendentes no mercado financeiro podem ser um entrave na análise;

Nome negativado: Ter o nome negativado, ou seja, inscrito em órgãos de proteção ao crédito, é um fator prejudicial;

Histórico de parcelamento de faturas: Parcelar frequentemente a fatura do cartão pode ser interpretado de forma desfavorável.

Todas essas condições são minuciosamente avaliadas pelo algoritmo das instituições financeiras e têm impacto direto na decisão final. Portanto, é fundamental evitar esses problemas para que o banco reconheça você como um cliente confiável e conceda limites mais substanciais.

Em última análise, tomar decisões financeiras responsáveis pode melhorar seu histórico como correntista e influenciar positivamente na obtenção de um limite mais amplo.

