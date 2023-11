O Pix é um método de pagamento que pode ser utilizado em conjunto ao aplicativo de mensagens WhatsApp, possibilitando a transferência de valores entre os usuários. No entanto, a praticidade dessa funcionalidade também atraiu a atenção de golpistas que a utilizam como ferramenta para prática de crimes financeiros. Siga a leitura abaixo e entenda como funciona, além de aprender a melhor maneira de se proteger.

É golpe? WhatsApp Pix é real e funciona de verdade? Entenda. — Foto: Montagem / Reprodução: Jeane de Oliveira

Golpe x realidade

Diariamente, diversas pessoas acabam caindo em golpes pelo WhatsApp, muitas vezes por falta de conhecimento e discernimento diante das artimanhas dos criminosos virtuais.

A astúcia dos golpistas tem se aprimorado com o tempo, e, infelizmente, suas ações têm resultado em prejuízos financeiros para muitos.

Conhecer os golpes em circulação, compreender suas estratégias e entender o funcionamento dessas investidas fraudulentas pode ser a chave para evitar se tornar mais uma vítima desavisada. Disto isso, continue a leitura a seguir e entenda mais detalhes sobre um novo golpe que tem se tornado comum.

WhatsApp Pix: a verdade sobre esse recurso

O WhatsApp Pix, apesar de soar como uma oportunidade de transferência instantânea de dinheiro, tem sido explorado por golpistas em busca de vítimas desavisadas. É importante entender como funciona e como se proteger contra potenciais riscos.

O Pix é um método de pagamento que pode ser vinculado ao aplicativo do WhatsApp, possibilitando a transferência de valores entre os usuários. No entanto, a praticidade dessa funcionalidade também atraiu a atenção de golpistas que a utilizam como ferramenta para seus esquemas fraudulentos.

Um dos golpes mais comuns envolve a promessa de ganhos financeiros em troca da realização de tarefas simples. Golpistas se aproximam das potenciais vítimas oferecendo uma renda extra em troca de atividades como a visualização de vídeos no TikTok, YouTube e a realização de avaliações no Google.

Conhecendo o golpe do WhatsApp Pix para se proteger

O golpe do WhatsApp Pix, também conhecido como “golpe das pequenas tarefas” ou “golpe dos R$ 20”, segue uma tática bastante característica. Os criminosos se aproximam das potenciais vítimas, se apresentando como representantes de uma empresa de avaliação e promoção de conteúdo.

Inicialmente, oferecem pequenas quantias, que variam entre R$ 10 e R$20, como recompensa pelas tarefas executadas.

No entanto, a isca é lançada, e em breve, pedem que as vítimas façam investimentos financeiros para continuarem a realizar as tarefas e, assim, receberem mais dinheiro. Quando o usuário efetua a transferência via Pix para a continuidade das atividades, o golpista desaparece e bloqueia o contato.

Para evitar cair nesse tipo de golpe, é imprescindível manter um senso crítico aguçado em relação a mensagens que oferecem oportunidades de trabalho desse gênero. Desconfiar de propostas mirabolantes que pareçam “dinheiro fácil” é a primeira linha de defesa contra esses criminosos virtuais.

Sofri o golpe. O que fazer?

Caso você se torne uma vítima desse golpe, é vital agir prontamente. O primeiro passo é registrar um boletim de ocorrência, documentando o incidente junto às autoridades competentes. Em seguida, entre em contato com sua instituição bancária e solicite o estorno do Pix realizado fraudulentamente.

É importante saber que o Banco Central implementou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) para auxiliar vítimas de golpes financeiros a recuperarem seus recursos. O processo de análise pode levar até sete dias, mas se for confirmado que se trata de um golpe, o valor bloqueado é devolvido em um prazo máximo de 96 horas.

Manter a vigilância constante e o ceticismo diante de ofertas que prometem riquezas rápidas é essencial. Lembre-se de que, na maioria dos casos, não existe um atalho para o enriquecimento, e a prudência sempre é a melhor amiga do usuário de internet.

Sendo assim, ao receber propostas duvidosas ou tentadoras, mantenha o foco na segurança e na preservação de seus recursos financeiros.

