Marca famosa de arroz foi barrada pela Anvisa? Entenda o caso

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mais conhecida como Anvisa, segue lidando com extremo rigor com as práticas irregulares de empresas que descumprem as diretrizes impostas pela agência reguladora visando assim garantir a segurança de produtos que cheguem ao consumidor brasileiro. Desta vez, uma famosa marca de arroz foi o alvo da vez do órgão regulador. Siga a leitura e entenda.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária tomou medidas rigorosas contra uma conhecida marca de arroz após identificar irregularidades no processo de produção do alimento. — Foto: Montagem / Reprodução

Anvisa em ação

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), órgão subordinado ao Ministério da Saúde e responsável por zelar pela qualidade dos alimentos disponíveis no mercado brasileiro, tomou uma medida decisiva visando a proteção da saúde dos consumidores do país.

Na ação, a agência reguladora proibiu a distribuição e comercialização de um renomado produto de arroz da marca “Favorito”, cujo empacotamento e distribuição ficam a cargo da Total Cesta Básica de Alimentos Ltda., com sede em Contagem, Minas Gerais.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda mais detalhes sobre o caso.

Leia mais: “Xô Xuca”: Anvisa proíbe divulgação do produto

Retirada de circulação pela Anvisa

A medida foi motivada pela detecção de problemas no lote número 00204, cuja data de validade estava programada para 25 de fevereiro de 2017.

Análises realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz Campinas III e pelo Centro de Laboratório Regional identificaram a presença de substâncias estranhas que representavam riscos à saúde dos consumidores.

Entre essas substâncias, foram encontrados excrementos de roedores, pelos de roedores, larvas e fragmentos de insetos no arroz do tipo longo fino categoria um.

É importante ressaltar que este incidente ocorreu em 2017 e se tratou de um caso isolado. A empresa responsável, Total Cesta Básica de Alimentos Ltda., agiu prontamente em conformidade com as determinações da Vigilância Sanitária, realizando o recolhimento dos produtos do lote afetado.

Relembre outras operações realizadas pela Anvisa

Além deste episódio, a Anvisa tem histórico de atuações rigorosas na fiscalização de produtos para garantir a segurança alimentar dos brasileiros.

Há um pouco mais de um ano, a agência determinou a proibição da comercialização, distribuição e consumo de dois lotes de chocolates da renomada marca Garoto. A razão para tal ação foi a suspeita da presença de pequenos fragmentos de vidro nos produtos.

Os produtos afetados foram as barras de chocolate ao leite com castanhas de caju e com uvas-passas, vendidas em embalagens de 80 gramas e com data de validade até 9 de setembro de 2023. Os lotes em questão foram identificados como 225212941G e 225312941G, respectivamente.

Imediatamente após a notificação da Anvisa, a Garoto interrompeu a venda dos produtos e identificou a causa da irregularidade. Esta estava relacionada à quebra de um sensor na linha de produção, que poderia ter levado à contaminação dos lotes em questão.

A empresa tomou todas as medidas necessárias, recolhendo os lotes afetados e restabelecendo a normalidade na comercialização dos sabores.

Essas ações da Anvisa ilustram a importância de órgãos de fiscalização na garantia da qualidade e segurança dos alimentos disponíveis no mercado, assegurando a saúde dos consumidores brasileiros.

Portanto, a vigilância rigorosa e as medidas enérgicas adotadas pelas autoridades competentes são fundamentais para manter os padrões de segurança alimentar no país.

Mais você sabe a real importância da Anvisa para a segurança do consumidor brasileiro? Assista o vídeo abaixo e entende melhor!

Leia também: Quais cosméticos foram classificados como “perigosos” pela Anvisa