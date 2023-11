Governo tem 3 boas notícias para o Bolsa Família; aumento de R$ 200

Considerado o programa de transferência de renda de maior relevância do governo federal, o Bolsa Família segue com seu papel inestimável no combate à pobreza e desigualdade social no Brasil. Desta vez, as boas notícias são os valores adicionais que são disponibilizados a um determinado grupo de famílias que atendam a alguns requisitos específicos. Saiba os valores e quais as regras para ter direito, logo abaixo.

Benefício generoso

O Governo Federal anuncia três importantes atualizações para os beneficiários do Bolsa Família. Este programa de auxílio financeiro, disponibilizado mensalmente aos inscritos no Cadastro Único, ajusta seu calendário de pagamentos com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Continue a leitura, logo abaixo, e entenda quais os valores extras disponibilizados pelo programa e como ter direito a recebê-los.

Bolsa Família e seu valor mínimo padrão

A primeira e mais notável novidade é o estabelecimento de um pagamento mínimo unificado de R$ 600 para todas as famílias beneficiadas, independentemente do seu tamanho. Esta mudança visa proporcionar um suporte mais eficaz às famílias em situação de vulnerabilidade.

Conheça os valores adicionais do Programa Bolsa Família

Benefício Variável Nutriz

Outra inovação apresentada é o Benefício Variável Nutriz, que foi introduzido em outubro. Esse pagamento adicional, no valor de R$ 50, é destinado a cada bebê com menos de sete meses de idade pertencente à família beneficiada. Isso visa garantir um suporte financeiro específico para as necessidades das crianças mais jovens.

Benefício Primeira Infância

A segunda novidade trazida pelo Governo é o Benefício Primeira Infância, que permite que as famílias recebam R$ 150 adicionais por cada criança com menos de seis anos de idade. Isso representa um esforço para promover o bem-estar e o desenvolvimento das crianças em tenra idade.

Cestas Básicas Mantidas no Calendário de Novembro

Além disso, é importante ressaltar que a distribuição das cestas básicas continuará a ocorrer no calendário de novembro.

No entanto, vale destacar que a responsabilidade pela entrega das cestas básicas recai sobre os municípios e não sobre o programa social em si. Isso reforça a importância da cooperação entre as esferas municipal e federal para garantir o acesso adequado a esses recursos essenciais.

A Cesta de Benefícios

Os valores adicionais previstos para quem cumprir determinados requisitos do programa Bolsa Família também são conhecidos como Cesta de Benefícios. Confira, no quadro abaixo, os valores e as condições para receber a quantia adicional em seu auxílio social.

Requisitos para receber o Bolsa Família

Para saber quem está apto a receber o Bolsa Família, é necessário atender a um critério fundamental: a renda mensal por pessoa não pode exceder R$ 218. Isso significa que a renda total da família, dividida pelo número de membros, deve atingir esse valor ou ser inferior a ele.

Para esclarecer, considere o seguinte exemplo: se um dos membros da família recebe um salário mínimo, equivalente a R$ 1.320, e a família é composta por seis pessoas, a renda por pessoa seria de R$ 217. Dessa forma, essa família preenche os requisitos para se beneficiar do programa.

Conheça as regras do programa

Como mencionado anteriormente, para se qualificar como beneficiário do Bolsa Família, é fundamental cumprir uma série de critérios. Além disso, é necessário estar devidamente cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) com informações atualizadas.

A não observância dessas regras pode levar à suspensão e, consequentemente, ao bloqueio do auxílio. A seguir, apresentamos as demais regulamentações do programa:

Realização de acompanhamento pré-natal;

Adesão ao Calendário Nacional de Vacinação;

Monitoramento constante do estado nutricional de crianças com menos de sete anos;

Frequência escolar mínima de 60% para crianças de quatro a cinco anos e 75% para beneficiários entre seis e 18 anos incompletos que ainda não tenham concluído a educação básica;

Manutenção regular das informações da família no CadÚnico.

