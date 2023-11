Renda extra de R$ 5 mil: 10 truques para conseguir

Se você está em busca de incrementar seus ganhos financeiros, este artigo apresenta dez maneiras distintas de obter uma renda extra todos os meses.

Há alguns anos, as opções para complementar a renda eram limitadas e, frequentemente, envolviam trabalhar em múltiplos empregos com jornadas extenuantes.

No entanto, a era digital e o acesso facilitado à informação transformaram drasticamente esse cenário. A seguir, continue lendo e confira 10 dicas para fazer renda extra todos os meses.

Dez estratégias para gerar renda extra todos os meses. Entenda/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Renda extra: veja ideias para fazer dinheiro todos os meses

Atualmente, somos beneficiados por uma variedade impressionante de oportunidades para ganhar dinheiro adicional, e grande parte não requer esforços constantes e significativos.

Parece quase utópico, mas a verdade é que estamos cercados por possibilidades que, quando exploradas com eficiência, podem se traduzir em uma fonte considerável de renda extra, chegando a cifras de até R$ 5 mil mensais.

Você pode estar se perguntando: “Isso é realmente possível? Será que não demanda um grande investimento de tempo?” A resposta é não. Com as ferramentas adequadas, um planejamento sólido e um toque de criatividade, é possível estabelecer fluxos de renda que não consomem grande parte do seu dia a dia.

Continue lendo e descubra oportunidades lucrativas que permitem que pessoas comuns, como você e eu, desfrutem de ganhos substanciais sem a necessidade de se sobrecarregar com empregos adicionais.

Veja 10 ideias para fazer renda extra ainda este mês:

Locação do seu próprio veículo

Se a ideia de dirigir para aplicativos de transporte, como Uber ou 99, não lhe agrada, uma alternativa interessante é a locação do seu próprio automóvel. Isso pode ser viável tanto para motoristas de aplicativos que desejam aumentar seus ganhos quanto para turistas em busca de um veículo para o fim de semana ou mesmo para aqueles que necessitam de um carro específico para uma viagem. Diversas plataformas, como Pegcar, Fleety e Parpe, facilitam esse processo. O procedimento é descomplicado: cadastre o seu veículo na plataforma escolhida e aguarde propostas de locação.

Participe de pesquisas remuneradas

Esta opção requer um esforço mínimo e pode ser facilmente incorporada aos seus momentos de lazer. A ideia consiste em responder a pesquisas online em troca de remuneração. Muitas empresas estão dispostas a pagar para obter a opinião dos consumidores sobre produtos e serviços. Se você tem um bom domínio do inglês, pode ainda participar de pesquisas internacionais, recebendo em dólares. Alguns dos serviços que oferecem essa oportunidade incluem Você Opina, Opinião de Valor, Google Opinion Rewards e Survey Rewardz.

Receba Cashback ao pagar contas

Sabia que é possível ganhar dinheiro ao pagar suas contas ou as de terceiros? Basta utilizar uma carteira digital que ofereça o sistema de cashback, como o RecargaPay. Mesmo começando com o plano gratuito, você tem a chance de aumentar seus ganhos optando por uma versão Premium, que permite o pagamento de um número maior de contas e, consequentemente, um retorno financeiro ampliado.



Alugue espaço em sua residência

Se você possui um quarto vago em sua casa, uma ótima ideia é prepará-lo para receber hóspedes dispostos a pagar pela hospedagem. Plataformas como Airbnb, Vrbo, HouseTrip, Roomorama, Blueground, HomeAway e Homestay cuidam de todos os trâmites burocráticos. Com planejamento e organização, essa prática pode render entre R$ 3 mil e R$ 5 mil extras por mês, podendo ser ainda mais lucrativa dependendo da localização do imóvel e da época do ano.



Hospedagem e cuidados com animais de estimação

O aplicativo DogHero conecta pessoas que precisam de cuidados para seus cachorros durante viagens a indivíduos dispostos a prestar esse serviço. Os anfitriões recebem uma diária, com um valor médio de aproximadamente R$ 40, permitindo acumular mais de R$ 1 mil por mês dedicando-se ao cuidado de animais de estimação alheios.



Preparação e venda de refeições

Iniciar um negócio na área de gastronomia, preparando e vendendo refeições congeladas, tortas e salgadinhos, é uma excelente opção. A tecnologia desempenha um papel fundamental na promoção desses produtos, que podem ser divulgados nas redes sociais e em plataformas especializadas, como Mercado da Gula, Ifood, RestauranteWeb, Rappi, UberEats e Hellofood.



Leia mais: Faltou dinheiro? 7 formas de fazer renda extra no fim de ano



Trabalhe como motorista de aplicativo nas horas vagas

Se você possui um veículo, pode lucrar como motorista para aplicativos de transporte, como Uber, 99 Táxi, Cabify e Lady Driver (direcionado a motoristas e passageiras mulheres). Este último oferece uma alternativa interessante para quem busca um nicho de mercado mais restrito e com menos concorrência.



Realize entregas

Ganhe dinheiro extra realizando entregas usando uma moto ou, até mesmo, uma bicicleta. As opções de entrega variam desde alimentos até produtos de supermercados e farmácias. Alguns aplicativos, como Ifood e Rappi, oferecem uma ampla gama de estabelecimentos para trabalhar, incluindo restaurantes, farmácias, supermercados e lojas de produtos para animais de estimação, entre outros.



Crie sua própria loja virtual

A criação de uma loja virtual é uma alternativa promissora para quem busca uma renda adicional, pois requer um baixo investimento inicial e permite o trabalho remoto. Tudo o que você precisa é de um computador com acesso à internet e disposição para promover seus produtos nas redes sociais. Escolha um nicho de mercado que lhe interesse, pesquise os melhores preços para seus produtos e divulgue-os em plataformas como Mercado Livre, OLX, Elo7 e Enjoei.



Atue como freelancer na Internet

A internet oferece um vasto campo de atuação para freelancers em diversas áreas, como redação, edição, design e muito mais. A grande vantagem desse modelo de trabalho é a liberdade para definir seus próprios preços e condições.

Veja 52 ideias para fazer renda extra e começar a ganhar dinheiro ainda este mês:

Leia mais: Venda de usados na internet pode ser solução para renda extra; confira