O cartão de crédito é um ótimo aliado para os consumidores. Podendo parcelar compras sem juros e com isso obter muitas facilidades. O grande problema é quando não é possível pagar a fatura e acaba acumulando. Ocasionando juros e mais juros. Quando isso acontecer — fique atento a alguns detalhes e evite passar por maiores dificuldades.

Faltou dinheiro para pagar a fatura do cartão Veja o que fazer | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Como funciona a fatura do cartão de crédito?

Todos os clientes possuem um limite disponível ou não. Caso o limite esteja disponível, o banco oferece um determinado valor que o cliente pode estar consumindo mensalmente. Lembrando que o valor total do limite — pode ser usado.

Realizando compras à vista ou parcelado. Caso o cliente tenha o limite de R$ 500 e comprou um monitor de R$ 500 parcelado em 10 vezes sem juros. A cada parcela paga, o limite vai sendo liberado.

Logo — no primeiro mês o limite será de R$ 50. E R$ 450 ocupado com o parcelamento do monitor. No segundo mês o limite será de R$ 100 e o R$ 400 ocupado com o parcelamento do monitor e assim por diante.

Entretanto, quando acontece do cliente não conseguir pagar o cartão de crédito — os juros começam correr. Por mais que seja possível parcelar a fatura diretamente pelo próprio banco emissor — mas as taxas de juros são bem altas.

Sendo necessário recorrer a outras alternativas para não virar uma bola de neve e consequentemente não conseguir se livrar tão cedo desta dívida.

Portanto, caso isso aconteça — é possível se livrar da dívida de maneira facilitada com algumas dicas práticas que podem ser consultadas pelos clientes para evitar aumentar a dívida da fatura.

Leia mais: Como sacar valores do Nubank sem ter dinheiro? Confira

Faça isto e reduza sua dívida do cartão de crédito

O maior problema é o desconhecimento. Muitos clientes apenas fazem dívidas e sequer querem saber se terão ou não como pagar. Além disso — muitos sequer sabem os reais valores que estão devendo.

Muitas vezes por medo ou até mesmo receio do choque de realidade. Mas o primeiro ponto é este: verificar os valores que estão pendentes com a instituição financeira.

Feito isso — siga o passo a passo abaixo e saiba todos os detalhes de cada operação de crédito para evitar ter o cartão de crédito bloqueado e o nome inserido na lista de inadimplentes.

CET: é importante entrar em contato com o banco para obter informações acerta do CET — Custo Efetivo Total. Esta ação irá ajudar o consumidor a entender sua dívida e com isso se organizar financeiramente da melhor maneira possível.

Negociação: o banco não quer que a dívida aumente, mas que seja paga. Portanto, com o valor da dívida em mãos é o momento certo de tentar negociar a dívida para evitar problemas maiores. Indagando acerca da possibilidade de parcelamento, descontos à vista, etc.

Uso do cartão: mesmo após iniciar o pagamento da dívida, é importante não realizar o uso do cartão. Principalmente em dívidas parceladas. A fim de não prolongar ainda mais os valores que devem ser pagos e com isso piorar cada vez mais o procedimento de pagamento.

Ademais — basta ficar atento quanto aos juros do cartão de crédito e sempre realizar compras conscientes. A fim de em hipótese alguma comprar mais do que pode pagar e gerar ainda mais dívidas e ocasionar o efeito bola de neve.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: CPF negativado na Serasa? Tem empréstimo liberado agora