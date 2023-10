Seu celular é Android? Veja se ele será cancelado no WhatsApp também

A empresa Meta, dona da plataforma de mensagens WhatsApp informou que os dispositivos e sistemas de um celular passam por um processo contínuo de evolução, o que leva os desenvolvedores do aplicativo a conduzirem análises regulares para estabelecer a compatibilidade do WhatsApp com os sistemas operacionais e implementam as atualizações necessárias. Confira a seguir se seu aparelho continuará recebendo atualizações do app.

WhatsApp parou de fornecer atualizações a aparelhos com sistema Android 4.1 desde a última terça-feira. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Celulares obsoletos

O popular aplicativo de mensagens WhatsApp não está mais compatível com dispositivos que executam o sistema Android 4.1, conhecido como Jelly Bean, desde a última terça-feira (24).

Isso implica que os smartphones que ainda operam com essa versão não poderão mais receber atualizações e, consequentemente, ficarão impossibilitados de utilizar o aplicativo.

No entanto, a boa notícia é que o WhatsApp continuará operando sem problemas em dispositivos com Android 5.0 (Lollipop) ou versões mais recentes. Continue lendo, logo abaixo, e entenda os motivos pela incompatibilidade.

Sistemas antigos não suportam atualizações do WhatsApp

De acordo com a equipe do WhatsApp, essa decisão se baseia em sua prática anual de analisar os sistemas operacionais mais antigos e menos utilizados, tanto no ambiente Android quanto no iOS.

O objetivo é garantir que o aplicativo continue recebendo as atualizações necessárias para manter a segurança e o desempenho adequados.

A empresa informou que os dispositivos e sistemas passam por um processo contínuo de evolução. Nesse sentido, eles conduzem análises regulares para estabelecer a compatibilidade do WhatsApp com os sistemas operacionais e implementam as atualizações necessárias.

Seguindo a prática comum entre empresas de tecnologia, a companhia realiza avaliações anuais para identificar quais dispositivos e sistemas mais antigos, e menos populares, não serão mais compatíveis com o WhatsApp.

Aparelhos antigos e a vulnerabilidade de segurança

A equipe do WhatsApp também enfatizou que dispositivos com Android 4.1 podem não ser capazes de receber as atualizações de segurança mais recentes, o que os coloca em risco devido à falta de correções para possíveis vulnerabilidades.

É importante ressaltar que essa mudança no suporte do WhatsApp não afetará os usuários de iPhones que estão executando o iOS 12 ou versões mais recentes, uma vez que o aplicativo continuará funcionando sem problemas nesses dispositivos.

Notificações e lembretes para atualização

O WhatsApp segue um procedimento para informar os usuários antes de descontinuar o suporte a um sistema operacional específico. Os usuários receberão notificações diretamente no aplicativo, juntamente com lembretes solicitando que atualizem seus sistemas operacionais.

Portanto, caso você seja um usuário que ainda utiliza o Android 4.1, esteja atento às mensagens do WhatsApp para garantir uma transição suave para uma versão mais recente do sistema.

