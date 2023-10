O Nubank é um dos bancos digitais mais popular do Brasil. No início de sua jornada no Brasil deu ênfase ao público de baixa renda — oferecendo cartões com limite pré-estipulado para quem não tinha acesso ao crédito. Os tempos mudaram e agora o Nubank está focando mais nos clientes de alta renda do banco — com isso surpreendeu alguns clientes com uma excelente notícia.

Clientes do Nubank podem comemorar fim dos pedágios; entenda como | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Cliente dos Nubank recebem ótima notícia

Nesta última semana os clientes do banco foram pegos com uma ótima notícia. O Nubank anunciou uma série de soluções financeiras voltadas para os clientes de alta renda da plataforma. Isto é — aqueles que possuem o cartão premium Ultravioleta.

Trata-se de um cartão exclusivo para clientes que gastam muito no cartão de crédito ou possuem altos valores investidos — que serão detalhados mais para baixo. Logo, fora lançado um novo pacote de benefícios que surpreendeu a todos.

Em paralelo com outros bancos, o Nubank anunciou dentro do pacote de benefícios para estes clientes a NuTag. Que já está disponível para todos os clientes do Ultravioleta.

Na prática é bem simples — todos os pedágios que possuem cobertura da Taggy irão estar ‘livres’ para os clientes do roxinho usar. Ou seja, trata-se de uma tag de pedágio voltada para estacionamentos e pedágios em si. Dispensando a necessidade de filas e filas. Os clientes precisam somente inserirem os cartões de crédito e as tarifas são cobradas diretamente na fatura.

O programa está em testes e brevemente chegará a mais clientes do roxinho. Além disso — o programa proporciona aos clientes uma série de benefícios adicionais e exclusivos para essas pessoas.

Leia mais: Tem conta Nubank? Certamente precisa saber disso para ter mais benefícios

Conheça sobre o programa

O programa ainda está em fase de testes e pode ser usado por algumas pessoas. Entretanto, brevemente estará disponível para todos os clientes Nubank que fazem parte do cartão premium Ultravioleta.

Os benefícios são diversos e voltados para o bem-estar desses clientes. Bem como o cashback de 1% em todas as compras realizadas no cartão de crédito e suporte Vip por 24 horas.

Além disso, os clientes Ultravioleta possuem um sistema muito complexo em seus aplicativos. Caso eles estejam conectados em conexões fora de sua residência — isto é, de sua confiança; não poderão realizar transações com valores superiores a R$ 15 mil.

E por fim — os clientes possuem saques grátis a qualquer momento na rede de Caixas24Horas. Para ser cliente premium do Nubank é necessário ter gastos mensais acima de R$ 5 mil.

Ou então estar com no mínimo R$ 50 mil investidos no roxinho. A anuidade do cartão é de R$ 49/mês. Por mais que seja uma taxa alta por mês, possui uma série de benefícios exclusivos.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: Quais são os novos benefícios que o Nubank lançou no seu cartão?