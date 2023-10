Nem todos os trabalhadores se acostumam com a aposentadoria. Muita das vezes procurando algo para fazer para ocupar a mente ou até mesmo complementar a renda. Entretanto, será que todos os trabalhadores aposentados podem conseguir um novo emprego? Ou há o perigo de ter o benefício cortado? Veja todos os detalhes abaixo.

Aposentado no INSS pode continuar trabalhando Saiba como funciona | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Afinal, aposentado pode voltar a trabalhar?

Sim. Mas essa possibilidade não é liberada para todas as pessoas. Não são todos os tipos de aposentadoria que permitem que os seus segurados retornem ao trabalho sem perderem o benefício.

Um exemplo disso é a aposentadoria por invalidez. Caso o segurado retorne a trabalhar durante o recebimento do benefício, poderá ter o benefício cortado. Haja vista que a mesma é liberada a partir do pressuposto que o mesmo não pode mais realizar qualquer tipo de atividade remunerada.

Portanto, caso o mesmo retorne — perderá o benefício. Caso o mesmo pretenda retornar ao trabalho, precisa informar à Previdência Social de sua recuperação a fim de ser realizado o cancelamento do benefício. No caso da aposentadoria especial também há uma restrição.

Os trabalhadores que se aposentaram em razão da aposentadoria especial. Mediante o contato com produtos nocivos à saúde — há algumas barreiras acerca do trabalho. Os mesmos até podem voltarem a trabalhar — mas não com os mesmos produtos de antes.

Caso eles retornem ao trabalho sob os mesmos critérios anteriores. A lei permite o cancelamento da aposentadoria. Portanto, somente os trabalhadores que se aposentaram por idade ou contribuição pode conseguirem outros empregos mesmo já estando aposentados.

Leia mais: INSS bloqueou seu empréstimo? Passo a passo para liberar hoje

Conheça os benefícios do aposentado que voltou a trabalhar

Mesmo estando aposentado, o trabalhador ainda possui os mesmos direitos de antes. Portanto — é direito do trabalhador ter sua carteira assinada, receber o FGTS, 13° salário, férias remuneradas e pagamento extra em caso de horas adicionais de serviço.

Portanto, o trabalhador aposentado que retornou ao trabalho é como qualquer outro trabalhador. A diferença que receberá fixo além do seu salário como funcionário — a aposentadoria.

Que pode ser de 01 salário ou mais — dependendo da sua carreira profissional. Como é o caso de alguns servidores públicos que se aposentam recebendo valores superiores a R$ 7 mil.

E por fim — todos os direitos adicionais dos outros funcionários o aposentado também deve ter. Portanto, caso o aposentado não esteja dentro dos requisitos gerais da aposentadoria, não poderão retornar ao trabalho. Caso contrário, terão o benefício suspenso.

Veja mais detalhes sobre este assunto

Leia mais: O que é o Código Familiar? Use seu CPF para consultar