Juros baixos surpreendem em novo consignado no Brasil

Boa notícia — por conta da redução da taxa Selic para 12,75% neste ano, algumas taxas e índices brasileiros foram reduzidos. Dentre eles, as taxas referentes os juros do empréstimo consignado para os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Com as alterações do Conselho Nacional da Previdência — os consignados do INSS estão com as menores taxas do mercado e cada vez mais aposentados e pensionistas estão indo em busca dessas contratações.

Consignado possui menor juros da história?

Não exatamente — mas os juros atuantes a partir desta semana nos empréstimos consignados são surpreendentes e atraiu o desejo de muitos brasileiros de contratarem a modalidade. O consignado é um empréstimo voltado para servidores públicos e beneficiários do INSS.

O dinheiro é retirado diretamente no momento que o pagamento cai na folha do contratante. Portanto, as chances de inadimplência são baixas. Por esse motivo — mediante 14 votos a favor e 1 contra, o consignado do INSS irá ter juros de no máximo 1,84% ao mês.

Sendo uma opção recorrente e muito boa, os brasileiros interessados poderão realizar seus respectivos pagamentos em até sete anos. Portanto — é sem sombra de dúvidas uma das melhores maneiras de conseguir quitar algumas dívidas, realizar sonhos, etc.

Os bancos que aplicarem taxas superiores a estas já contando desta última semana — deverão sofrer multa e penalidades legais. Haja vista — que os bancos terão plena liberdade em exercerem taxas de juros de até 1,84% nos empréstimos consignados.

Cuidados ao contratar um consignado

Durante a contratação do consignado é importante ficar atento quanto as taxas do empréstimo. Nem todos os bancos são transparentes e acabam inserindo taxas adicionais que acabam sendo desnecessárias para os clientes. Fique atento a estas dicas:

Taxas : sempre verifique a taxa referente ao valor contratado. Isto é — os juros que serão exercidos sobre aquela operação. É importante ressaltar que todo empréstimo possui um teto de juros, no caso do consignado é de 1,84%.

: sempre verifique a taxa referente ao valor contratado. Isto é — os juros que serão exercidos sobre aquela operação. É importante ressaltar que todo empréstimo possui um teto de juros, no caso do consignado é de 1,84%. Pagamento antecipado : nenhum banco irá exigir do cliente o pagamento antecipado das parcelas ou até mesmo para liberar os recursos. Trata-se provavelmente de golpes.

: nenhum banco irá exigir do cliente o pagamento antecipado das parcelas ou até mesmo para liberar os recursos. Trata-se provavelmente de golpes. Parceiros oficiais: os bancos possuem seus respectivos parceiros oficiais. A contratação do empréstimo deve ser feita de maneira exclusiva e direta com essas pessoas. É importante visitar o site do banco para verificar os parceiros credenciados.

Portanto — estas são algumas dicas que todo beneficiário deverá seguir para conseguir obter todos os resultados necessário a fim de evitar golpes e fraudes durante a contratação de um empréstimo consignado.

