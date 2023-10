Caixa libera presente em forma de crédito especial ao clientes

A Caixa Econômica Federal se une novamente ao Programa Progredir, um esforço voltado para apoiar os fornecedores da Petrobras, na obtenção de crédito especial de maneira simplificada.

Após um período de testes, o banco anunciou sua adesão definitiva, em agosto deste ano. Até o momento, a Caixa já concedeu empréstimos significativos aos fornecedores, e um novo programa está em perspectiva para o próximo ano. A seguir, continue lendo para saber mais detalhes.

Caixa libera crédito que é um verdadeiro presente! Saiba mais/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Entenda como funciona o Programa Progedir

O Programa Progredir, criado pela Petrobras em 2011, oferece uma solução para a indústria remunerar seus fornecedores, através da antecipação de faturas e crédito empresarial.

Isto significa que a Petrobras utiliza instituições financeiras como intermediárias para efetuar estes pagamentos. Como consequência, a empresa quita sua dívida com o banco, que, por sua vez, disponibiliza os recursos aos fornecedores.

Uma característica muito interessante do Programa Progredir é a parceria com diversos bancos, que concedem o crédito aos fornecedores, antes mesmo da realização dos serviços para a Petrobras. Isto possibilita aos fornecedores a escolha da instituição na qual desejam solicitar o crédito especial.

Caixa já disponibilizou mais de R$130 milhões em crédito

Desde sua adesão definitiva ao programa, a Caixa Econômica Federal já disponibilizou um montante expressivo, totalizando R$ 135 milhões, aos fornecedores.

Atualmente, o banco planeja aumentar essa cifra para até R$ 1 bilhão. Além disso, o Crédito Especial Empresa, oferecido pelo banco, apresenta vantagens como juros pós-fixados, prazo de pagamento de até 48 meses, taxas a partir de 1,58% ao ano, com taxas referenciais, e a garantia de recebíveis para os fornecedores do Varejo Pessoa Jurídica.

O próximo passo da Caixa é a adesão ao programa Mais Valor, em 2024, com o intuito de dinamizar o setor de Óleo e Gás e, assim, aumentar a competitividade na contratação de fornecedores.

A Petrobras disponibiliza informações detalhadas sobre a inscrição no programa e seus regulamentos em seu site.

Parceria teve início em abril de 2023

Desde o mês de abril deste ano, a Caixa Econômica Federal e a Petrobras têm embarcado em uma fase experimental do Programa Progredir. O objetivo é efetivar transações comerciais de até R$ 1 bilhão, anualmente, com taxas que podem ser até 30% mais vantajosas em comparação com as praticadas. Esta abordagem promete impulsionar tanto a indústria quanto a economia nacional.

Para ampliar seus horizontes, a Caixa tem planos concretos de se tornar operacional no Programa Mais Valor, a partir de 2024. Por meio desta iniciativa, a parceria entre a Caixa e a Petrobras busca ampliar os investimentos anuais para até R$ 5 bilhões, contribuindo de maneira expressiva para a cadeia de fornecedores.

O Programa Progredir, em funcionamento desde 2011, viabiliza antecipações de valores com base nos acordos estabelecidos com os fornecedores da Petrobras. Isto implica em um reforço na cadeia produtiva, ao permitir o acesso a recursos antes da execução de serviços ou entregas.

Programa Mais Valor: R$20 bilhões em crédito

Além disso, o Programa Mais Valor já impulsionou uma quantia expressiva de R$ 20 bilhões em crédito concedido a fornecedores, ao longo de três anos. Portanto, com a nova colaboração entre as empresas, a expectativa é que a disponibilização de recursos se expanda ainda mais.

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, enfatizou que a cooperação com a Caixa representa apenas uma das diversas medidas que a empresa pretende adotar para estimular a cadeia produtiva, reforçando seu compromisso com os fornecedores e contribuindo para o crescimento sustentável do setor.

A parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Petrobras, solidificada por meio desses programas inovadores, sinaliza uma redefinição do cenário econômico e empresarial, impulsionando setores cruciais para o desenvolvimento do país.

