Agora é possível antecipar 12 anos do FGTS na conta; aprenda

É fato que a maioria das pessoas precisam constantemente de dinheiro rápido, para resolver certos problemas, como dívidas urgentes ou simplesmente para realizar um grande sonho. Uma das maneiras mais rápidas que há para fazer isso, é realizando um empréstimo utilizando o FGTS como garantia, saiba como realizar a operação e sacar de uma só vez vários períodos de saques futuros.

O que de fato é antecipar o FGTS?

Quando usa-se o termo antecipar o FGTS, significa que o cliente terá direito ao valor que há no fundo antes dos prazos previstos em lei, que são considerados “normais”. Como em caso de demissão sem justa causa.

Todavia, ao utilizar a antecipação, é possível ter acesso ao valor apenas utilizando o saldo do FGTS como garantia. Há quem confunda a antecipação com o saque-aniversário, por exemplo. Mas a diferença é bem intuitiva.

No saque-aniversário, é possível sacar apenas uma parte do saldo todos os anos, no mês de aniversário. Ao passo que na antecipação, ocorre de fato o saque do saldo que seria sacado nos demais anos, além deles serem bloqueados como forma de garantir a quitação do débito.

Vale a pena realizar a antecipação?

A antecipação do FGTS é apenas um nome “bonito” para descrever um empréstimo que utiliza como garantia o saldo do FGTS. E como todo empréstimo, há a incidência de juros, portanto, a depender do motivo que leva o cliente a querer antecipar, pode não valer a pena.

De acordo com a instituição, os juros podem ser diferentes. Mas caso eles sejam altos, nem sempre irá compensar realizar a operação citada. Pois os juros fazem com que o valor que o cliente saque, seja menor em relação ao original.

Mas a decisão acaba sendo individual, pois a depender da necessidade que há no momento do saque, os juros será o menor detalhe que será observado.

Como realizar a antecipação do FGTS?

Para aderir a antecipação do valor, o primeiro passo é entrar no aplicativo do FGTS e após isso, aderir ao saque-aniversário”;

Após isso, desça até encontrar a opção “alterar sistema saque FGTS”;

Clique e leia a mensagem informando sobre o saque rescisão, caso concorde, confirme.

Feito isso, o usuário já está apto a solicitar o saque. Agora a segunda etapa é solicitar o empréstimo, para isso é preciso:

Volte para a página principal do aplicativo e clique em “autorizar bancos a consultarem o seu FGTS”;

Após isso clique em “empréstimo saque aniversário”;

Na próxima tela clique em “visualizar termo”, leia tudo e aceite, após isso, clique em continuar.

Agora basta adicionar uma instituição bancária e entrar em contato com ela e solicitar mais detalhes sobre o empréstimo utilizando o FGTS como garantia, sempre opte pelo banco que oferecer uma taxa menor de juros.

