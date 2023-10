Passo a passo: como atualizar o CadÚnico pela internet hoje

O Cadastro Único é um importante mecanismo do Governo Federal para realizar a identificação de todos os brasileiros que estão em situação de vulnerabilidade social, com isso, oferecer meios para que eles tenham uma melhor qualidade de vida, como por exemplo, os colocando na folha de pagamentos de alguns programas sociais, sendo que o mais conhecido é o Bolsa Família. Vale lembrar que para que o repasse não seja suspenso, é preciso manter o cadastro sempre atualizado, veja como fazer pelo aplicativo.

Saiba como atualizar o CadÚnico pela internet agora mesmo | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que o CadÚnico garante?

Ao realizar o cadastro na base de dados citada, o beneficiário passa a ter um número de identificação social, o famoso NIS. E com ele, é possível ter acesso a várias vantagens, algumas são automáticas e outras não.

Por exemplo, é possível obter isenção em concursos públicos, somente por fazer parte do CadÚnico. Em algumas cidades, há os casamentos comunitários gratuitos, eles também só permitem que os casais participem caso tenham o CadÚnico.

Ou seja, é de suma importância tê-lo e mantê-lo sempre atualizado. Senão, é possível que o repasse seja cortado e o nome do beneficiário cortado permanente da folha de pagamentos.

Como atualizar as informações cadastrais pelo aplicativo?

O primeiro passo, é realizar o download do aplicativo, na loja de aplicativos do celular, procure por “Cadastro Único” e após isso, realize a instalação. Ao abrir o aplicativo, informe o CPF e a senha da conta do portal Gov e faça login.

No momento que abrir, haverá uma série de botões disponíveis para o usuário clicar, caso a versão seja recente, dará até para conferir as pendências que há. Mas já que a intenção é atualizar o cadastro, busca por “atualização cadastral por confirmação”.

Na tela, serão exibidas as informações do titular, caso estejam corretas, é só confirmar, caso não, é preciso atualizar cada uma delas.

O que fazer caso não seja possível atualizar?

Há casos, que por algum problema, o titular acaba não conseguindo atualizar os dados em questão, mas se isso não for feito, como citado, o repasse pode ser suspenso. Então, a única saída é procurar um CRAS presencialmente.

O mesmo vale para quem não possui acesso a internet ou então não sabe utilizar sistemas digitais, então, pode ficar à vontade para procurar uma unidade do CRAS.

Vale lembrar que a intenção do aplicativo é agilizar os atendimentos e torná-los mais fáceis e menos burocráticos. Mas para quem não possui aptidão, pode continuar recebendo o atendimento presencial.

