Você tem direito a este benefício do governo; veja como pedir

Desde a última segunda-feira (23), os segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que buscam o Benefício por Incapacidade do governo têm a opção de dar entrada no Atestmed diretamente nas agências da Previdência, sem a necessidade de agendamento prévio, o que agiliza o processo de concessão e diminui a burocracia. Acompanhe a leitura a seguir e saiba como solicitar o auxílio.

Benefício ao seu alcance

Os trabalhadores que possuem carteira assinada e contribuem para a Previdência Social devem estar cientes de seus direitos.

Mesmo que atualmente estejam aptos a desempenhar suas atividades profissionais de forma regular, podem, em algum momento, ficar impossibilitados de exercer suas funções devido a problemas de saúde.

Nesses casos, eles têm o direito de requerer o benefício por incapacidade temporária, anteriormente conhecido como auxílio-doença, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Atualmente, cerca de 54,9 milhões de segurados em todo o país contribuem para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS). A introdução do Atestmed pelo INSS agilizou o processo de concessão do benefício, tornando-o menos burocrático. Siga a leitura abaixo e entenda como solicitar o benefício.

Como solicitar benefício por incapacidade?

Para iniciar o processo de requerimento do benefício por incapacidade, todo trabalhador deve ter realizado, no mínimo, 12 contribuições previdenciárias até o mês anterior ao seu afastamento do emprego.

Além disso, é fundamental que o segurado mantenha sua qualidade de segurado e apresente um atestado médico que comprove a necessidade de afastamento de suas atividades por um período superior a 15 dias.

De acordo com a legislação vigente, em situações de doenças graves ou acidentes, a carência não é exigida, mas é indispensável que o trabalhador mantenha sua qualidade de segurado junto ao INSS.

O pedido de concessão do benefício pode ser efetuado de diversas formas. Os segurados podem entrar em contato com a Central de Atendimento 135, que os direcionará a uma Agência da Previdência Social (APS) para a realização da perícia médica.

Outra alternativa, é realizar o processo por meio do aplicativo ou do site Meu INSS, clicando neste link. Nesse último caso, o segurado pode optar pela análise documental (Atestmed) e obter a liberação do benefício sem a necessidade de comparecer a uma perícia médica presencial.

Dando entrada no Atestmed

Desde a última segunda-feira (23), os segurados do INSS que buscam o Benefício por Incapacidade têm a opção de dar entrada no Atestmed diretamente nas agências da Previdência, sem a necessidade de agendamento prévio.

Esse procedimento permite que o cidadão anexe o atestado médico, seja ele médico ou odontológico, e solicite o benefício de forma remota.

A concessão é efetuada em um prazo de até 15 dias. Dessa maneira, o trabalhador não precisará se dirigir a uma agência do INSS para realizar a perícia médica presencial, representando mais uma medida do INSS para reduzir a fila de requerimentos à espera de perícia médica e análises.

O atendimento nas agências será realizado mediante a entrega da senha do serviço “Protocolo de Requerimento”.

Quem pode ser atendido via Atestmed?

É importante ressaltar que a exceção ao atendimento por meio do Atestmed se aplica ao auxílio-doença acidentário, que é concedido em casos de acidentes de trabalho. Para essas situações, os servidores do INSS estão orientados a agendar uma perícia médica presencial para o segurado.

Caso haja dúvidas ou questionamentos, os segurados podem obter esclarecimentos por meio da Central 135, que está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h (horário de Brasília).

O atendimento eletrônico funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, e as chamadas feitas a partir de telefones fixos e celulares são gratuitas.

