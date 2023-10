Atenção! Detran enviar comunicado urgente sobre CNH Popular

A CNH popular é um importante incentivo que o governo fornece aos brasileiros, para que eles tenham acesso ao documento que pode mudar a vida deles, através de novas oportunidades de emprego e até a possibilidade de realizarem concursos que solicitem ter a CNH. Mas em meio a tamanha popularidade do programa social, o Detran emite um anúncio urgente para todos os interessados, confira.

Confira importante alerta sobre a CNH popular | Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Golpes envolvendo o benefício estão sendo frequentes

Os criminosos digitais são bem rápidos e no momento que há algum novo benefício lançado, rapidamente começam as tentativas de tentar enganar os cidadãos. Por conta disso, o Governador do Ceará, Elmano, alertou sobre as tentativas.

Ele afirmou que ao conseguir realizar o cadastro no site do Detran, ele não iria mandar nada por e-mail ou qualquer outra rede social. Além disso, as inscrições são feitas apenas pelo site oficial, qualquer outro site que não seja ele, é golpe.

Além disso, todo o processo é gratuito, não há custos adicionais. Então, se alguém cobrar por algo, é preciso saber que é golpe. Já que o Governo é que está custeando todas as despesas para a população cearense.

Como realizar a solicitação da CNH popular?

O processo para solicitar é bem simples, mas é preciso ser rápido, pois as vagas podem se acabar logo. Já que são 25 mil, sendo 5 mil para Fortaleza e 20 mil para as demais localidades.

A disponibilidade das vagas sempre é feita de modo proporcional entre as 184 cidades que há na região. Então, para ter acesso, basta entrar no site do Detran e clicar na aba da CNH popular, escolher a categoria que se enquadra e digitar o CPF.

Caso o candidato não esteja apto a receber o benefício, aparecerá uma mensagem na tela informando sobre a situação, caso esteja apto, ele será redirecionado para outra página onde deverá terminar o cadastro.

Quais os critérios para ter direito a CNH popular?

O principal critério é ser de baixa renda e ter cadastro ativo no CadÚnico, fora isso, os critérios são iguais aos das demais pessoas que emitem a CNH pagando o valor integral. Ou seja, o foco do programa é:

Ser beneficiário do Bolsa Família;

Ser PCD;

Ser egresso do sistema penitenciário..

Feito isso, basta ter em mãos os documentos necessários para concluir a solicitação, a saber:

Documento de Identidade;

CPF;

Comprovante de residência ou declaração de residência;

Declaração de egresso do sistema penitenciário.

