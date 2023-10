Salário-mínimo em 2024: valor dará para pagar custo de vida básico?

Todos os anos, o salário mínimo deve ser reajustado de acordo com algumas variantes, como a inflação do ano anterior e o crescimento econômico que o país apresentou nos últimos 12 meses. A mudança no valor é de suma importância, para que os trabalhadores consigam manter a manutenção de necessidades básicas, que vão desde alimentação até o transporte. Portanto, confira o novo valor do salário para o ano de 2024.

Novo valor já está previsto no orçamento de 2024

Agora, há uma nova regra para reger a correção do valor do novo salário mínimo, que em 2024, deve ser de R$ 1.421. O valor em questão, é R$ 32 maior que a antiga proposta, que seria um aumento para R$ 1.389.

Sobre o valor informado, a atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, já afirmou que será ele e o montante representa um aumento real em relação ao ano de 2023.

Vale lembrar que o aumento real ocorre quando o salário aumenta em uma porcentagem maior do que a da inflação. Outro ponto que merece destaque, é que o aumento faz parte da volta da regra de correção automática do salário, que foi sancionada pelo atual presidente.

O que diz a regra?

Primeiro, é importante salientar que a regra foi sancionada agora, em 2023, todavia, ela tinha sido extinta no início do Governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A regra é de suma importância para a manutenção do poder de compra dos brasileiros.

Pois ela ordena que o valor do salário seja alterado seguindo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado dos últimos 12 meses, até o mês de novembro do ano anterior. Além disso, também é considerado o PIB de dois anos antes. Ou seja, em 2024, usará o PIB de 2022, na ocasião, ele apresentou um aumento de 2,9%.

Lembrando que como o valor é em relação ao acumulado até novembro, caso o INPC venha aumentar além do esperado, o Governo irá modificar o valor que foi previamente enviado ao Congresso.

Aumento acima da inflação

Embora o salário não seja o ideal para a maioria dos brasileiros, o fato do presidente Lula ter sancionado uma lei que valoriza ainda mais o valor em questão, já ajuda bastante.

Pois no momento que o salário aumenta além da inflação acumulada, isso significa que o aumento foi real e de fato os brasileiros terão a possibilidade de comprar mais com menos dinheiro.

A mudança vai impactar diretamente várias famílias, já que desde o ano de 2019, não havia de fato uma lei que regesse sobre o assunto.

