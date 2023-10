Pis/Pasep: melhor notícia acaba de sair aos brasileiros

Boa notícia — o Governo Federal liberou para os brasileiros o saldo referente ao PIS/Pasep. Estima-se que cerca de 8 mil trabalhadores possuem direito a valores de até R$ 10.650. Trata-se de uma oportunidade única que muitos sequer sabem. Veja abaixo como funciona e quem tem direito ao repasse extraordinário do Governo.

PisPasep melhor notícia acaba de sair aos brasileiros

Governo anuncia liberação de repasse

O Governo Federal liberou os repasses referentes ao PIS/Pasep esquecido em contas. Trata-se de um benefício oriundo de uma emenda aprovada no ano de 2022. Haja vista que se refere aos saldos esquecidos que não foram resgatados nos últimos 20 anos — lembrando que o tempo de encerramento é de até 60 dias.

Os valores que não foram resgatados pelos titulares irão retornar para o Tesouro Nacional. Entretanto, mesmo assim — os brasileiros terão direito ao repasse de até R$ 10.650 ou mais nos próximos cinco anos. Após este período — o repasse ficará “fixo” no Tesouro Nacional.

Estes recursos irão ser oriundos do programa Bolsa Família. Entretanto, não irá atrapalhar nada o cronograma de pagamentos. De acordo com a Caixa Econômica Federal — mais de 10 milhões de pessoas têm direito aos repasses acumulados.

Ao todo — soma-se a mais de R$ 24,6 bilhões. Caso estes repasses não sejam acumulados — ficarão estagnados e posteriormente retornarão para o Tesouro Nacional — a fim de ser usado pelo Estado para seus devidos fins.

Como consultar o PIS/Pasep esquecido?

Estes repasses devem ser consultados pelos titulares ou herdeiros — com as devidas declarações. Haja vista que o PIS/Pasep esquecido pode ser analisado através da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil.

Lembrando que estes respectivos benefícios de abono são oriundos dessas contas esquecidas do PIS/Pasep. Veja abaixo.

Entre no aplicativo bancário referente à instituição de recebimento;

Clique em “Abono” e logo em seguida em recursos esquecidos;

Verifique os valores e solicite os repasses.

É possível verificar outros valores através do aplicativo do FGTS. Durante a consulta os interessados que são herdeiros precisam anexar os documentos referentes ao titular do benefício. No caso dos titulares que possuem herdeiros, é necessário que haja a assinatura de todos os membros do grupo familiar.

Por fim, é válido ressaltar que não é necessário nenhum valor adicional para receber os recursos. Haja vista que muitos criminosos estão usando destes recursos para extorquir recursos de beneficiários. Entretanto, todos os procedimentos são totalmente gratuitos e podem ser feitos através do aplicativo ou site.

