Muralha da China está cheia de bombas antigas? Entenda

Arqueólogos, em recentes escavações na Grande Muralha da China, desenterraram um verdadeiro tesouro arqueológico: 59 “bombas de pedra” que datam da Dinastia Ming.

Estas descobertas fascinantes foram feitas nas ruínas de uma estrutura localizada na seção Badaling, situada a cerca de 80 km a noroeste do centro de Pequim, conhecida como uma das partes mais visitadas da icônica Muralha. Continue lendo para saber mais detalhes da intrigante descoberta.

Muralha da China tem bombas antigas? Entenda/ Foto: Envato

Bombas na Muralha da China? Entenda

Segundo a mídia estatal chinesa Xinhua, especialistas acreditam que Badaling tenha funcionado como um depósito de armas, um achado inédito nas imediações da Grande Muralha. Shang Heng, um dos arqueólogos envolvidos na escavação, compartilhou que “é a primeira vez que um armazém de armas é encontrado no perímetro da Grande Muralha”.

Estas bombas de pedra, embora tenham sido descobertas anteriormente na China, são de extrema importância histórica.

Projetadas para conter pólvora, eram armas que costumavam ser utilizadas pelos guardas da Grande Muralha durante a Dinastia Ming (1368 a 1644). As granadas de pedra possuem um orifício redondo no centro para inserir a pólvora. Depois de preenchidas, as bombas podiam ser seladas e lançadas, causando explosões e atingindo o inimigo, na tentativa de derrotá-lo.

Bombas de pedra já eram usadas na Dinastia Song

Além disso, as bombas já eram usadas na China durante a Dinastia Song (960 a 1279 d.C), lançadas à mão ou com catapultas, durante diversos conflitos.

Os líderes da Dinastia Ming, quando reconstruíram e fortaleceram a Grande Muralha da China, a defenderam com armas à base de pólvora, marcando uma era em que a China tinha mais soldados equipados com estas armas do que qualquer outro estado no mundo.

Esta evolução das armas aconteceu nas Dinastias Ming e Yuan, a partir de uma espécie de lança-fogo, um bastão com um cano na ponta, carregado com pólvora e outros elementos, como pedras ou ferro.

As escavações em Badaling também revelaram outras descobertas interessantes, incluindo fogueiras, utensílios de cozinha e pás. Os objetos encontrados ofereceram muito conhecimento sobre como era a vida cotidiana dos guardas da Grande Muralha e as estruturas defensivas da região, incluindo um forte de pedra.

Polícia chinesa prende dupla por abrir passagem na Grande Muralha

A polícia chinesa tomou medidas contra dois indivíduos que causaram sérios danos à Grande Muralha da China, Patrimônio Mundial da Humanidade.

Esses indivíduos enfrentam acusações de destruição de um tesouro cultural nacional, após terem sido denunciados por seus atos de vandalismo ocorridos em 24 de agosto.

Autoridades chinesas conseguiram identificar os responsáveis pela destruição ao seguir uma trilha da Muralha que levava ao condado vizinho de Horinger.

Os estragos ocorreram em uma parte da estrutura próxima a Youyu, na província central de Shanxi, conforme informado pela IFLScience.

A dupla utilizou escavadeiras para criar uma passagem clandestina através da construção, que ostenta o status de Patrimônio Mundial da Humanidade e é inscrito pela UNESCO.

Em face da evidência, os infratores admitiram o delito. A polícia divulgou uma imagem do trecho destruído da Grande Muralha e declarou que os danos são irreversíveis.

