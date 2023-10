Tem bebê de até 6 meses: governo garante adicional de R$ 50 para estas pessoas

A partir desta quarta-feira, 18 de outubro, Caixa Econômica Federal deu início ao pagamento do adicional de R$ 50 por bebê, com até seis meses de idade, aos beneficiários do Bolsa Família. Neste mês, cerca de 283,7 mil famílias estão aptas a receber este acréscimo no valor total do benefício.

O adicional, denominado “Variável Nutriz,” será concedido por criança, somado ao valor de R$ 600 do Bolsa Família. Para famílias já inscritas no programa do governo, e que tenham bebês registrados no Cadastro Único, serão pagas seis parcelas mensais desse valor.

Caixa inicia pagamento adicional de R$ 50 para famílias com bebês no Bolsa Família/ Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Para ilustrar, se uma família beneficiária do Bolsa Família tiver dois bebês, com até seis meses, o adicional será de R$ 100. Com três crianças, o valor sobe para R$ 150, e assim por diante.

As datas de pagamento vão obedecer ao final do NIS (Número de Identificação Social), conforme o calendário de desembolso do Bolsa Família. Abaixo está o cronograma referente a outubro.

Além do acréscimo para bebês de até seis meses, o Bolsa Família, que foi relançado durante a atual gestão de Lula (PT), prevê outros adicionais:

R$ 150 por crianças de até 6 anos;

R$ 50 por gestante;

R$ 50 por crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos.

De acordo com informações da Caixa, o mês de outubro contemplará o pagamento de cerca de R$ 2,1 bilhões, visando à proteção de bebês, crianças, adolescentes e gestantes em todo o Brasil, inclusive no Distrito Federal.

Calendário de pagamento para Outubro, de acordo com o final do NIS:

Final: 1 – pagamento em 18/10

Final: 2 – pagamento em 19/10

Final: 3 – pagamento em 20/10

Final: 4 – pagamento em 23/10

Final: 5 – pagamento em 24/10

Final: 6 – pagamento em 25/10

Final: 7 – pagamento em 26/10

Final: 8 – pagamento em 27/10

Final: 9 – pagamento em 30/10

Final: 0 – pagamento em 31/10

Como receber os valores adicionais

A movimentação dos valores pode ser realizada pelos beneficiários por meio do aplicativo Caixa Tem e internet banking, dispensando a necessidade de visitar uma agência da Caixa para efetuar saques.

O cartão pode ser utilizado para compras em estabelecimentos comerciais, na função de débito. Além disso, é possível sacar o dinheiro em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e nas agências da Caixa.

Entenda descontos na parcela de outubro do Bolsa Família

O Programa Bolsa Família, o maior projeto social do governo federal, é direcionado a cidadãos brasileiros que enfrentam situações de vulnerabilidade social. No momento, beneficia mais de 20 milhões de indivíduos em todo o país, oferecendo uma assistência financeira mínima de R$ 600.

Entretanto, neste mês de outubro, alguns beneficiários notarão uma diminuição nos pagamentos. Este ajuste é decorrente dos empréstimos consignados que foram disponibilizados durante a vigência do extinto programa de benefício social, o Auxílio Brasil, que esteve em vigor entre 2021 e 2022. Continue lendo para obter informações detalhadas sobre esses descontos no valor do Bolsa Família.

Valores dos Descontos no pagamento de outubro

Os descontos podem alcançar um valor máximo de R$ 160 no benefício total. No entanto, alguns beneficiários podem receber quantias adicionais, dependendo da composição de suas famílias. É importante ressaltar que esses descontos estão de acordo com as regulamentações em vigor.

Além disso, apesar dos descontos na parcela de outubro do Bolsa Família, alguns beneficiários terão acréscimos em seus pagamentos. Esses valores extras correspondem ao Benefício da Primeira Infância (BPI), que é concedido no montante de R$ 150 a famílias com crianças de até seis anos, e ao Benefício Variável Familiar (BVF), que é pago no valor de R$ 50.

