Se você é mais um dos muitos brasileiros que passar por constantes apertos ao garantir o pagamento da sua conta de energia sem atrasados e está em busca de uma solução para quitar suas dívidas, o programa Desenrola Brasil pode ser a resposta e os descontos poderão te surpreender. Saiba mais informações na leitura a seguir.

Brasileiros podem pagar apenas 25% da conta de luz; veja quem. — Foto: Reprodução

Sua luz mais barata

Se você enfrenta dificuldades com o pagamento da sua conta de energia e está em busca de uma solução para quitar suas dívidas, o programa Desenrola Brasil pode ser a resposta. Os moradores de Tocantins têm a oportunidade de resolver suas pendências com um desconto de até 75%.

A concessionária Energisa, responsável pelo fornecimento de energia elétrica no estado, também oferece a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes, com juros limitados a 1,99% ao mês. Continue a leitura, logo abaixo, e saiba mais detalhes sobre esta ótima oportunidade para quitar suas pendências.

Leia mais: Fiz isso e comecei a pagar 95% MENOS na minha conta de luz

A nova fase do Desenrola

Este programa foi iniciado pelo Governo Federal com o objetivo de permitir a renegociação de dívidas, tanto bancárias quanto não bancárias. Atualmente, a nova fase do programa abrange dívidas relacionadas a serviços como água, educação, lojas de varejo e muitos outros.

É importante observar que o Desenrola Brasil é direcionado a cidadãos com renda mensal de até dois salários mínimos ou que estejam inscritos no Cadastro Único (CadÚnico).

Para participar deste programa, as dívidas devem ter sido negativadas até 31 de dezembro de 2022 e permanecer ativas até 28 de junho deste ano. Quanto ao valor da pendência, serão aceitas dívidas iguais ou inferiores a R$ 5 mil por apontamento.

Renegociação direta com a Energisa

Agora, chegou o momento de renegociar sua dívida junto à Energisa. Para isso, basta acessar o site da empresa.

Conforme as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal, somente os consumidores com pendências leiloadas através da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) têm direito ao parcelamento em até 60 vezes com as instituições parceiras do programa.

No entanto, a Energisa está oferecendo um desconto de 75% no valor da pendência para todos os clientes. Aqueles que optarem pelo financiamento poderão quitar as prestações por meio de débito em conta, PIX ou boleto bancário.

Se o consumidor preferir efetuar o pagamento à vista, ele deve fazê-lo através da plataforma da empresa, com o valor sendo repassado diretamente ao credor.

Por fim, para se beneficiar do Desenrola Brasil, o cidadão deve alcançar as certificações Prata ou Ouro no portal do Governo Federal. A seguir, explicaremos como obter essas certificações e, de quebra, quitar suas dívidas pendentes.

Certificação de nível prata no gov.br

Para alcançar o nível Prata em sua conta, é necessário utilizar o aplicativo gov.br e seguir as instruções exibidas na tela. Também é possível progredir através dos “Selos de Confiabilidade”, que incluem:

Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito): Reconhecimento facial através do aplicativo gov.br para conferir sua foto nas bases da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Reconhecimento facial através do aplicativo gov.br para conferir sua foto nas bases da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Bancos: Validação de seus dados via internet banking de um banco credenciado. Importante ressaltar que você deve habilitar em seu home banking o serviço de envio de mensagens do banco para o seu celular para receber o código.

Validação de seus dados via internet banking de um banco credenciado. Importante ressaltar que você deve habilitar em seu home banking o serviço de envio de mensagens do banco para o seu celular para receber o código. SIGEPE (Sistema de Gestão de Pessoas do Governo Federal): Validação de seus dados com usuário e senha do SIGEPE, caso seja servidor público federal.

Certificação de nível ouro no gov.br

Justiça Eleitoral: Reconhecimento facial através do aplicativo gov.br para conferir sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE).

Reconhecimento facial através do aplicativo gov.br para conferir sua foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE). Carteira de Identidade (CNI): Validação de seus dados usando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Validação de seus dados usando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Certificado digital: Validação de seus dados com Certificado Digital compatível com ICP-Brasil.

Leia também: Aviso: ANEEL revela como economizar na Conta de Luz ainda este ano