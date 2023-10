R$ 106 em Pix cai na conta nesta quarta-feira (18); veja quem recebe

A rodada de pagamentos do programa de transferência de renda que atende a mais de 20 milhões de brasileiros todos os meses se inicia na quarta-feira (18), e valores adicionais já estão confirmados, como o acréscimo de 106 reais referente a um benefício pago de dois em dois meses. Continue a leitura a seguir, e entenda quais valores serão repassados aos grupos familiares cadastrados, além das datas de pagamento já divulgadas.

A rodada de pagamentos do Bolsa Família se inicia na quarta-feira (18), e valores adicionais do Auxílio Gás estão confirmados. — Foto: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Garanta o seu botijão este mês

A partir da próxima quarta-feira (18), não será apenas o início dos repasses do Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN) que deixará muitas pessoas satisfeitas.

Um adicional de R$ 106 começará a ser distribuído pelo Caixa Tem, beneficiando um amplo grupo de brasileiros. A lista de beneficiários já está disponível para consulta. Continue lendo, logo abaixo, e entenda quais valores adicionais estão garantidos para este mês.

Leia mais: Bolsa Família: por que algumas pessoas receberam R$ 4,5 mil? O que é preciso

Governo anuncia pagamento do Auxílio Gás a 5 milhões de brasileiros

Este adicional representa uma novidade considerável, uma vez que, desde janeiro, o valor do Auxílio Gás tem se mantido acima dos R$ 106.

Neste mês de outubro, o Governo Federal disponibilizará esse valor a cerca de 5 milhões de lares, abrangendo contemplados do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quem tem direito ao benefício?

De acordo com as regras estabelecidas, têm direito a esse adicional de R$ 106 do Caixa Tem, ou seja, o Auxílio Gás de outubro, as famílias com renda mensal per capita de até meio salário mínimo e cadastro em situação regular no sistema do CadÚnico (Cadastro Único).

Além disso, lares com mulheres vítimas de violência doméstica, que estejam sob medidas protetivas de urgência, têm prioridade na obtenção desse benefício.

O valor do benefício está atrelado a 100% do preço do botijão de gás de 13kg, conforme apurado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Isso significa que o Auxílio Gás não tem um valor fixo, podendo superar os R$ 106, como ocorreu em abril, mês em que o governo concedeu um montante de R$ 110.

Calendário de repasses do Auxílio Gás

Assim como ocorre em ocasiões anteriores, os pagamentos do Auxílio Gás pelo Caixa Tem seguirão um cronograma, semelhante ao do Bolsa Família.

O governo considera o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário para determinar a data do pagamento.

Abaixo, confira a lista com as datas correspondentes:

Final 1: 18/10;

Final 2: 19/10;

Final 3: 20/10;

Final 4: 23/10;

Final 5: 24/10;

Final 6: 25/10;

Final 7: 26/10;

Final 8: 27/10;

Final 9: 30/10;

Final 0: 31/10.

Para obter mais informações sobre a parcela do Auxílio Gás, os beneficiários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem (disponível para Android e iOS) ou entrar em contato com o telefone 111.

Leia também: Auxílio de R$ 900 para cuidadores de pessoa com deficiência; como pedir?