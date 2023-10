Quem ouve ESTE SOM quando dorme precisa ter CUIDADO

O corpo humano é uma máquina perfeita, que foi projetada para funcionar da melhor maneira possível, mas há momentos, que infelizmente por uma série de fatores, acontecem alguns problemas que podem causar patologias. Mas antes disso acontecer, é comum que alguns sinais sejam apresentados pelo organismo e estar atento a eles é de suma importância. Portanto, caso você escute esse som durante o sono, tome bastante cuidado.

Saiba o que fazer caso escute este som durante o sono | Imagem de Jan Claus por Pixabay

Qual é esse som?

O som em questão, possui uma ligação com doenças cardíacas, trata-se de um ruído que pode ser escutado na região do peito, durante o período de sono. A patologia que está vinculada a este sintoma, é a Doença Arterial Coronariana.

É uma condição do organismo que ocorre quando há placas gordurosas e pequenos depósitos de cálcio nas artérias do indivíduo, lembrando que as artérias em questão são as responsáveis por levar sangue até o miocárdio.

Por conta do acúmulo de gordura, pode ser que as artérias fiquem estreitas e que ocorra o bloqueio delas, com isso, o fluxo de sangue para a região acaba diminuindo de maneira considerável e em certos casos, o paciente pode entrar em óbito.

Quais os sintomas desta doença?

O acúmulo das placas podem apresentar alguns sintomas bem característicos, além do ruído que já foi relatado. O paciente pode sentir dor no peito, ter infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. Por isso, é tão importante cuidar deste problema.

A doença citada também pode apresentar complicações a depender do estilo de vida da pessoa, em pessoas que fumam ou possuem histórico de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, é normal que a doença cause mais prejuízos.

É importante entender que como ela é ligada com os hábitos do dia a dia, é interessante que as pessoas tenham um cuidado maior com sua saúde, incluindo a alimentação e a prática de exercícios físicos. Ter uma dieta equilibrada é de suma importância.

O que fazer ao suspeitar da doença?

A prevenção sempre será o melhor caminho para várias doenças, após isso, a descoberta precoce. Com isso, é possível que os índices de cura fiquem cada vez mais altos. Portanto, ao menor sinal, é necessário procurar ajuda médica.

Durante a consulta, de preferência, com um especialista na área, isto é, um cardiologista, é preciso citar os sintomas recorrentes, para que o diagnóstico seja o mais objetivo possível.

Por fim, seguir à risca o tratamento passado pelo médico, já que em casos mais graves, pode ser necessário alguns procedimentos, como angioplastia coronariana ou uma cirurgia de revascularização miocárdica.

