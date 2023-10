O que os brasileiros querem ver na internet? Lista revela a resposta

Segundo pesquisa divulgada recentemente, com base na tendência do uso da internet em 2023, quatro em cada cinco usuários de internet no Brasil acessam a grande rede em busca de entretenimento, o que representa 80% dos internautas do país. A lista conta ainda com os 50 sites mais acessados por brasileiros e o top 10 pode te surpreender. Siga a leitura abaixo e confira.

Pesquisa aponta o que os brasileiros mais gostam de acessar na internet em 2023. — Foto: Reprodução / Freepik

De olho na web

De acordo com o levantamento do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic), divulgado em agosto deste ano, cerca de 60 milhões de domicílios possuíam acesso à internet em 2022.

Além disso, a pesquisa mostrou que 71% dos lares brasileiros possuíam banda larga como principal tipo de conexão.

Vale acrescentar, também, que o levantamento também mostra que quatro em cada cinco usuários de Internet no Brasil assistiram vídeos, programas, filmes ou séries online (80%).

E, cerca de três entre quatro ouviram músicas online (74%) e 56% dos usuários utilizam a internet para ler jornais, revistas ou notícias. Nesse sentido, veja a seguir, os sites mais acessados no Brasil em setembro deste ano de acordo com a pesquisa apresentada pela SimilarWeb.

Leia mais: AVISO: Brasil pode ficar sem internet nos próximos dias; entenda

Sites mais acessados em setembro

A partir disso, confira os sites mais acessados no Brasil em setembro deste ano de acordo com a pesquisa apresentada pela SimilarWeb. Conheça o top 10:

Mercado Livre Youtube Facebook Globo.com Instagram Whatsapp.com Uol Xvideos Google Twitter

Como podemos notar, o Google continua no topo da lista de sites mais acessados no Brasil, seguido pelo YouTube, que pertence à mesma empresa. Já em terceiro aparece o Facebook, ficando à frente dos outros sites da Meta que também aparecem no ranking, Instagram (5º) e WhatsApp (6º).

Sites de compras online ganham destaque

Entre os top 50 que fazem parte do ramo, estão Mercado Livre, na 11ª posição, seguido pela Amazon, ocupando o 14º lugar, além de Magazine Luiza e Shopee, que estão em 19º e 29º, respectivamente. A chinesa AliExpress ficou entre as últimas colocadas, ocupando a 42ª posição.

Tendências de acesso no mês passado

A análise da SimilarWeb identifica, ainda, as variações no acesso a sites durante o último mês de setembro, destacando tanto aqueles que registraram um aumento substancial de visitantes quanto os que enfrentaram uma redução notável. Confira na tabela, logo abaixo.

Leia também: WiFi Map: veja como descobrir INTERNET GRÁTIS na sua cidade