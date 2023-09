De acordo com alguns rumores nos últimos dias — a Uber irá lançar brevemente um novo serviço em sua plataforma. Na qual os usuários podem denominar de “Faz Tudo”. Haja vista que literalmente a Uber irá ter uma série de serviços inclusos em seu aplicativo, não somente corridas ou entregas. A novidade ainda não foi oficializada e os detalhes chamaram a atenção de todos! Veja mais.

Uber deve lançar serviço Faz Tudo em breve; entenda | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Uber “revela” grande novidade

A Uber ainda não se pronunciou acerca das novas funcionalidades do aplicativo. Mas de acordo com rumores externos de jornalistas e da imprensa — a empresa irá aderir a uma série de serviços que poderão ser contratados através da plataforma Uber.

Bem como serviços de manutenção, limpeza, etc. Na qual os mesmos devem ser contratados por no mínimo 1 hora — com base nisso, os usuários realizarão os devidos pagamentos e as demais taxas serão calculadas diretamente pela plataforma.

Tal como acontece nos serviços de corrida — o usuário irá procurar algum serviço desejado, informar o endereço e confirmar os valores. Os valores ficarão sob a responsabilidade da Uber — que irá verificar quais são os valores que devem ser usados em cada tipo de serviço.

De maneira prática — caso o usuário precise de um pedreiro para fazer uma pequena reforma, poderá entrar no aplicativo e contratar por algumas horas algum profissional — logo, o pagamento é feito não para o profissional em si — mas no aplicativo.

Ainda não foram encontradas informações oficiais da empresa acerca disso. Entretanto, fontes afirmam que o serviço irá chegar aos usuários Uber no ano de 2024. Providenciando serviços de assistência, manutenção e muito mais para os brasileiros.

Mais informações são confirmadas

Outras informações foram confirmadas sobre esta nova funcionalidade. O serviço irá acontecer de semelhante modo a uma ferramenta já existente — chamada de ‘TaskRabbit’. Na qual o usuário consegue procurar por profissionais de diferentes áreas.

Bem como uma plataforma de serviços freelancer. Estes rumores aconteceu através de um código encontrado por um programador — na qual encontrou detalhes dessa possível funcionalidade.

Por mais que nenhuma informação oficial tenha sido divulgada — há grandes rumores que nos próximos meses a Uber decida se pronunciar sobre o assunto e validar a ferramenta para os seus usuários.

Haja vista que nos últimos meses a Uber tem se esforçado bastante para aumentar sua presença entre os seus usuários. Bem como a introdução do serviço de compartilhamento de veículos, cashback e muito mais.

Portanto, são detalhes oriundos de fontes não oficiais. Mas que em breve devem ser validados ou descartados pelos canais oficiais da Uber. Por enquanto, basta torcer para que brevemente a empresa se pronuncie sobre o assunto.

