Boa notícia — o Banco Inter revelou para os seus clientes uma excelente notícia. Já faz algum tempo que o Inter está buscando expansão no território brasileiro — e dessa vez acertou na rede ao anunciar que irá ter uma sala exclusiva (Sala VIP) em um dos maiores aeroportos do país. Saiba mais detalhes dessa novidade e quais são os benefícios dessa sala para os clientes Inter.

Novo benefício do Banco Inter pega clientes de SURPRESA | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Banco Inter revela grande notícia

O banco Inter é um dos mais populares no Brasil. Seus benefícios são os mais variados e através de sua plataforma exclusiva é possível realizar investimentos, receber remessas do exterior e muito mais.

Foi com muita alegria que os diretores do banco anunciaram para os seus clientes a abertura de uma sala mais do que especial — uma sala VIP diretamente no Aeroporto de Guarulhos, São Paulo.

Sendo um dos maiores aeroportos da região — a sala estará localizada na área de embarque doméstica, Terminal 2. Bem próxima a uma das salas mais renomadas da área — do Bradesco e Gol Lounge. Trata-se de um marco importante na história do banco Inter.

Haja vista que isso representa ainda mais compromisso com os seus clientes. Preservando pelo seu conforto e bem-estar. Esta sala irá oferecer aos clientes do banco Inter muito mais conforto e praticidade durante as longas esperas pelos aviões.

Os clientes poderão ter acesso a bebidas, alimentos e refeições de brinde. O intuito desta sala é beneficiar a todos os clientes Inter — até mesmo os mais exigentes. Sem contar que terão acesso direto à informações de voos a qualquer momento.

Sem contar com a internet de alta velocidade que terão acesso dentro da sala de maneira totalmente gratuita. Além disso — terá um espaço exclusivo para pessoas que precisam resolver problemas de trabalho. Portando salas de trabalho totalmente paramentadas.

Afinal, quais serão os benefícios da sala Vip?

Os benefícios da sala VIP do Banco Inter são variados. Estarão presentes para todos os clientes Inter que possuem o cartão Black Win e Black do Inter. Sem contar que possuirão acesso ilimitados as demais salas da localidade.

O intuito é oferecer aos clientes Inter uma experiência única e exclusiva acerca da espera nas grandes filas dos voos comerciais. Oferecendo aos clientes bebidas selecionadas, alimentação, acesso à internet e tantas outras vantagens.

Em entrevista — os responsáveis pela organização afirmam que o intuito é oferecer uma experiência diferenciada até mesmo para os viajantes mais exigentes — isto é, aqueles que estão acostumados com as mais variadas viagens pelo Brasil e o mundo.

