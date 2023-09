MEI tem que pagar quanto se quiser contratar um funcionário?

Contratação MEI – Uma revolução está prestes a acontecer no mundo do microempreendedorismo no Brasil. A partir de outubro, os Microempreendedores Individuais (MEIs) que decidirem contratar funcionários serão agraciados com isenção tributária, uma decisão que pode mudar o cenário empresarial do país. Mas não é só isso: há também discussões em torno da ampliação do limite de faturamento para essa categoria. Quer saber como isso vai funcionar? Acompanhe.

A isenção tributária para quem é MEI começa em outubro, beneficiando a contratação de funcionários. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Funcionário contratado por MEI

O Governo Federal tem planos concretos para estimular a criação de empregos e fortalecer os pequenos negócios. Para os MEIs, que atuam sozinhos ou, no máximo, com um funcionário, a nova regra elimina barreiras para a contratação de mão-de-obra. Especificamente, o benefício proposto pelo governo é um desconto que pode chegar a 100% na tributação relativa à contratação de funcionários. Isso significa que o MEI, que usualmente deve pagar um salário mínimo ou o piso da categoria ao seu funcionário, terá um incentivo considerável para não trabalhar sozinho.

Veja também: MEI pode ter acesso ao Desenrola? Veja quais são as regras

Além da isenção em tributos na contratação, outra proposta do governo oferece um desconto adicional de 11% aos MEIs. Esta medida está alinhada com o objetivo de incentivar ainda mais as contratações formais, expandindo a atuação dos microempreendedores e, por consequência, gerando mais empregos.

Não apenas os microempreendedores individuais ganharão com essa nova regra, mas há também planos de ampliar o teto salarial para a categoria. Atualmente, o limite de faturamento é de R$ 81 mil por ano, mas o governo estuda aumentar esse valor para R$ 144,9 mil anuais. Se essa mudança for concretizada, os MEIs passariam a receber uma média mensal de R$ 12.075, ao invés dos atuais R$ 6.750. Com um faturamento mais alto, os negócios teriam mais chances de prosperar, permitindo inclusive contratações com salários mais atrativos.

Crédito para a categoria

Mas e quanto ao acesso a crédito para os MEIs? Outra questão sempre recorrente entre os microempreendedores é a possibilidade de obter empréstimos para investir em seus negócios. A boa notícia é que ser um MEI facilita tanto a abertura de uma conta bancária quanto a concessão de crédito, mesmo para aqueles que estão com o nome negativado. Uma das opções de empréstimo é a antecipação do saque-aniversário do FGTS através do aplicativo meutudo, que permite ao microempreendedor antecipar até 10 parcelas anuais do benefício, começando com valores a partir de R$ 100.

Este tipo de empréstimo possui a vantagem de não comprometer a renda mensal do MEI com prestações, já que o desconto é anual e diretamente no saldo do FGTS. É uma excelente oportunidade para aqueles que desejam investir em seus negócios e aumentar os lucros sem se preocupar com a sufocação financeira que empréstimos tradicionais podem trazer.

A isenção tributária na contratação de funcionários, a possível ampliação do limite de faturamento e as facilidades para a obtenção de crédito vêm em um momento crucial para os MEIs. Essas medidas têm o potencial de abrir novos caminhos para os microempreendedores individuais, permitindo-lhes não apenas sobreviver, mas prosperar em um ambiente de negócios cada vez mais competitivo. Portanto, outubro pode marcar o início de uma nova era para os MEIs no Brasil, com oportunidades ampliadas e um cenário mais favorável para o crescimento e desenvolvimento de pequenos negócios.

Veja também: MEIs irregulares já podem ser excluídos do Simples; veja o que fazer